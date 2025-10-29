POLÍTICA
"Polícia tem que cuidar da vida”, diz Jerônimo após megaoperação no Rio
Governador afirma que Estado aposta em prevenção e integração entre forças de segurança
Por Rodrigo Tardio e Flávia Requião
Um dia após a megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou, no início da tarde desta quarta-feira, 29, que o Estado seguirá uma estratégia distinta no enfrentamento ao crime organizado, priorizando inteligência, prevenção e atuação integrada.
“A polícia tem que cuidar da proteção da vida, não pode ser marcador de aumento de indicadores com mortes”, declarou durante coletiva de imprensa. Segundo ele, o objetivo é prender criminosos e entregá-los à Justiça.
Leia Também:
“A gente quer bandido preso, pagando sua pena, sendo ressocializado. Mas também queremos uma polícia que a comunidade acolha, que atue com responsabilidade. Quem comete excessos terá que ser chamado e responsabilizado”, afirmou.
Jerônimo evitou comentar diretamente a ação fluminense, mas fez questão de citar ações que devem ser realizadas. “Não vou analisar nem julgar o governador de nenhum Estado, só digo que aqui na Bahia não estão fazendo o papel da gente. Estamos realizando concursos, investindo em inteligência, viaturas e estrutura policial”, disse.
O petista defendeu que a segurança pública não se resume à polícia, destacando a importância de políticas sociais complementares.
“Não é só a polícia. É também escola de tempo integral, cultura, emprego e renda. A sociedade não pode olhar a segurança apenas com o olhar policial”, ressaltou.
Questionado sobre áreas de atenção máxima, o governador afirmou confiar plenamente no trabalho da inteligência das forças estaduais.
“Quando há barricadas ou movimentações suspeitas, a polícia já esteve lá. A inteligência se antecipa. Aqui em Salvador, a integração entre Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e secretarias tem funcionado muito bem”, declarou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes