Jerônimo diz estar abalado por operação no Rio e defende PEC da Segurança

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou nesta quarta-feira, 29, após megaoperação no Rio de Janeiro

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reagiu à megaoperação das polícias Civil e Militar no Rio de Janeiro, realizada na terça-feira, 28, que terminou com mais de 130 mortos, tornando-se a mais letal da história do estado.

Nesta quarta-feira, 29, o governador afirmou que a Bahia está à disposição para ajudar o Rio de Janeiro “no que for necessário” e disse estar "profundamente abalado" com o impacto da ação sobre a população fluminense.

“Eu fiquei realmente muito sentido com o que aconteceu. Pessoas que não têm nada a ver com o processo de crime organizado sendo acuadas, não podendo sair de casa, pessoas em situação de rua sendo baleadas. É um clima que, em qualquer lugar do Brasil que aconteça, eu fico muito sentido”, afirmou Jerônimo.

Acompanhamento em tempo real

Jerônimo disse que está acompanhando a situação em tempo real, em diálogo com o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

Segundo ele, o governo baiano mantém contato constante com autoridades fluminenses.

“Tenho cobrado posicionamento, mas é a Polícia Militar e a inteligência do Rio que estão monitorando. Meu secretário tem sido informado tanto sobre presídios quanto sobre a segurança pública”, explicou.

Governador defende investimento em inteligência

O governador defendeu que a solução para a crise da segurança pública no Brasil passa por investimentos sólidos em inteligência e mudanças legislativas.

Jerônimo também mencionou a importância da PEC da Segurança Pública, que ainda aguarda votação no Congresso.

“Se nós tivéssemos aprovado a PEC da Segurança Pública, haveria uma pressão maior sobre aqueles que resolvem cometer crimes bárbaros”, avaliou.

“Nós vamos resolver o problema da segurança, investindo em inteligência e garantindo que quem deve à Justiça pague suas penas com o rigor da lei.”