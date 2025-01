Brasil anuncia Indonésia como novo membro pleno dos Brics

Indonésia é anunciada como nova integrante do Brics. - Foto: STR | AFP

O Governo do Brasil, em seu pimeiro ato de presidência dos Brics, anunciou a adesão da Indonésia ao grupo como membro pleno. O novo integrante foi divulgado nesta segunda feira, 6, pelo Ministério das Relações Exteriores.

Segundo a pasta, o ingresso do novo membro foi aprovado em agosto de 2023, durante a cúpula do Brics na Africa do Sul. Porém, a Indonésia solicitou que sua entrada acontecesse somente após as eleições presidenciais, que foram realizadas em 2024.

“Os países do Brics, por consenso, aprovaram a entrada da Indonésia no agrupamento, em consonância com os princípios orientadores, critérios e procedimentos da expansão do quadro de membros acordados em Joanesburgo”, disse um trecho da nota divulgada pelo Itamaraty

Agora com a entrada da Indonesia, os Brics contam com dez membros plenos, sendo eles: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Indonésia. A Arábia Saudita foi convidada, porém ainda não foi confirmada sua decisão.