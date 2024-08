Brasil diz não saber da expulsão do embaixador na Nicarágua

Presidente do país, Daniel Ortega - Foto: AFP

O governo brasileiro não foi informado sobre a expulsão do embaixador do Brasil de Nicarágua, conforme informaram fontes da gestão brasileira ao Correio Braziliense. Segundo a reportagem, Breno Souza da Costa, representante do Brasil, continua em Manágua, capital da Nicarágua, e segue trabalhando na embaixada.

A informação sobre a saída de Breno foi divulgada pelo jornal Divergentes, que cobre notícias da América Central e relatou que o diplomata brasileiro teria sido expulso após não comparecer ao evento de 45 anos da Revolução Sandinista, marco histórico no país, em 19 de julho. De acordo com o jornal, o presidente do país, Daniel Ortega, deu ao representante brasileiro 15 dias para sair do país, enquanto Brasília manteria o silêncio sobre a expulsão “para evitar um escândalo”.



Leia mais

>> Mãe de suposta 4ª filha de Neymar quebra o silêncio e confessa medo

Ao Correio, fontes disseram que, após a ausência de Breno e embaixadores de outros países na celebração nicaraguense, o governo local teria comunicado descontentamento com a postura brasileira e chegou a indicar a possibilidade de expulsar o diplomata do país. No entanto, a embaixada brasileira declarou que essa decisão cabia à Nicarágua, mas que essa medida não seria a melhor forma de resolver os impasses e que preferiria que a situação fosse resolvida com diálogo.

Leia mais

>> Silvio Santos internado: neto faz revelação inédita sobre apresentador

Porém, Nicarágua não formalizou a suposta expulsão e o trabalho segue normal.Também não houve menção ao prazo de 15 dias divulgado pelo jornal centro-americano.