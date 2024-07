Brasil é o terceiro país com maior presença em Lisboa, aponta levantamento

Palácio da Rua Augusta, no Centro de Lisboa

O fato de estar localizado no continente europeu, coloca Portugal como destino quase impossível para a maioria dos brasileiros que gosta de viajar. No entanto, apesar de tragédias históricas, inclusive envolvendo o Brasil, a capital dos portugueses, Lisboa, abraça todos os brasileiros, sem hesitar.

É para revelar as curiosidades e belezas que as terras lusitanas oferecem, que o Portal A TARDE traz uma série de reportagens deste destino que, apesar da distância continental, deposita no turista brasileiro expectativas que são confirmadas por números e crescente procura. O Brasil é o terceiro país com maior presença em Lisboa, superado apenas pela França e pelos Estados Unidos.

Os dados de 2023 divulgados pela Associação Turismo de Lisboa (ATL) revelam que o Brasil foi o 4º mercado estrangeiro em termos de dormidas, correspondendo a um crescimento de 12,7% ante 2022 (porém -11,8%em relação a 2019 - período antes da pandemia). Sobre o número de hóspedes, foi o 3º maior mercado, com um crescimento de 18,4% em relação a 2022 (-8,2% em relação a 2019).

Ainda de acordo com dados da ATL, de janeiro a abril de 2023, foram registradas 442 mil pernoites de brasileiros em terras lisboetas — 52% a mais que o mesmo período de 2022 e 3,4% a menos ante a 2019. Já em relação à quantidade de hóspedes, a cidade recebeu cerca de 171 mil, o que representa um acréscimo de 60% em comparação a 2022 e de 2% perante 2019.



Relação histórica entre Brasil e Portugal

A história dos dois países estão impressas em quase toda Lisboa, com suas ruas enladeiradas, arquiteturas antigas, com a presença de casarões coloridos, ruas de paralelepípedos que remetem ao Pelourinho e até nomes de bairros encontrados em Salvador, como Mouraria, Liberdade, Graça e Lapa.

Brasil e Portugal têm uma relação de mais de 500 anos e uma grande proximidade cultural, além de compartilharem o mesmo idioma. De acordo com o historiador e professor Vitor Porto, pelo viés histórico, foi uma relação em que Portugal era metrópole e o Brasil era uma colônia.

“Portugal exerceu sempre um domínio com relação ao Brasil, seja nas especiarias, na relação de comércio, seja no viés social, seja no viés político. As ordens vinham da coroa portuguesa que morou em Portugal até 1808 e depois vem para o Brasil no ano de 1808, fugida de Napoleão Bonaparte. A partir desse processo da chegada da corte portuguesa aqui no Brasil, em 1808, ocorre uma modernização do Brasil em relação a Portugal”, explicou Porto.

Ainda conforme o especialista, depois que a corte portuguesa chega no Brasil, se dá um processo de independência que há o rompimento dos laços, de maneira que o Brasil rompe esses laços de colônia e metrópole.

O tempo fez bem para esta relação?



Vitor Porto explica que os dois países sempre tiveram uma relação histórica de dependência. “Mesmo tendo esse passado em que foi colônia de Portugal, não se percebe por parte das relações entre Brasil e Portugal essa dominação, que um dia foi existente durante o Brasil colônia, hoje ela não existe na relação geopolítica mundial a ponto de serem consideradas nações irmãs. Os brasileiros têm buscado cada vez mais o território Lusitano, cidades como Lisboa, Porto, para começarem sua vida, e muitas vezes usando o de Portugal como porta de entrada para outros países na Europa”.

De acordo com o professor, é fundamental entender que essa relação de dominação ficou no passado. “Hoje existe uma relação de neutralidade entre as duas nações, portuguesa, lusitana e brasileira, Brasil, e que não há uma disputa ali, o que ficou no passado, deve ser visitado, deve ser relembrado, mas não existe mais essa disputa no campo político, social, econômico, como foi no Brasil Colônia, como foi no Brasil Império, há séculos”, reforçou.

Os brasileiros encontram um pedacinho de casa quando vão à Lisboa, pela gastronomia familiar com frutos do mar e o famoso bacalhau, além dos vinhos e queijos de produção própria, famosos no mundo todo. Para visitar, vale a pena conhecer fábricas de queijo azeitão de cabra e as famosas vinícolas, como a do palácio Bacalhôa.

Para conhecer um pouco mais do destino, como chegar, o que visitar e quantos dias passar, entre outras dicas, como gastar pouco, confira a próxima matéria da série de reportagens do portal A TARDE especiais, direto de terras lusitanas.



* Repórter viajou à convite da Associação Turismo de Lisboa.

