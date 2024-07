Litoral de Lisboa: entre águas calmas e picos de surfe com altas ondas

- Foto: Divulgação | Câmara Municipal de Lisboa

Nos arredores de Lisboa estão as melhores praias de Portugal e, durante o verão, uma ida à praia é um complemento especial para as férias, além disso, não tem brasileiro que resista a um marzão com um dia bonito. A faixa litorânea lusitana estendem-se ao longo de quatro litorais muito diferentes e vão desde área de surfe selvagens a locais mais tranquilos para a família, além de cidades turísticas charmosas. Na última série de reportagens, o Portal A TARDE visita os locais e a famosa reserva de surfe, na cidade de Ericeira.

Praias de Arrábida e Sesimbra

Ao sul de Lisboa, atravessando Setúbal, chega-se às encantadoras praias da Arrábida e Sesimbra. Protegidas pela serra e banhadas por um mar de água límpida e tranquila, é um convite irrecusável ao mergulho. Alguns metros de areia dourada entre o azul transparente do mar e o verde da montanha proporcionam uma paisagem deslumbrante, especialmente para quem estiver a pé. Já em Sesimbra, o ambiente agradável e a baía de águas transparentes são as desculpas perfeitas para ficar por lá mesmo.

Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surfe

Instalado no Posto de Turismo da Ericeira, o Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surfe é um espaço dedicado à educação ambiental, que integra uma exposição focada na exploração sensorial através da visão, audição e olfato. O Centro dispõe de três zonas exploratórias principais, tecnologia touch, adequada a todas as idades.

Painel onde é possível ver todas as informações sobre praias e ondas | Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

O ambiente é totalmente interativo e permite os mais variados acessos a curiosidades, informações sobre qualidade e consistência das ondas, permitindo até que os visitantes virem surfistas por alguns minutos em um telão.



Entre as características que classificam a região como reserva mundial do surfe, além da qualidade e consistência das ondas, é a história e a importância dele, as características ambientais, o clima temperado e a diversidade da flora e fauna marítima.

Sede de inúmeros campeonatos nacionais e internacionais, o trecho principal se estende desde a Praia da Empa até a Praia de São Lourenço, na freguesia de Santo Isidoro.

Mesmo sem prancha, a diversidade e o visual único de suas praias são suficientes já para valer a visita, sem esquecer da vila de pescadores que o local oferece, com várias lojas.

Praia dos Pescadores | Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

Enquanto a Pedra Branca, Coxos e Ribeira d’Ilhas são conhecidas internacionalmente pelas condições perfeitas de suas ondas, há opções onde o mar é calmo, garantindo mergulhos mais tranquilos. Um exemplo é a Praia dos Pescadores, uma das mais seguras da região. Já as mais distantes do centro, oferecem ótimos bares de apoio. Outras praias, como a do Matadouro, São Lourenço e do Sul, são verdadeiros cartões-postais da região.



Quem explica melhor o assunto é a técnica em turismo, Rita Fortes, que acompanhou a equipe do portal A TARDE, durante todo o trajeto pelas praias. Como são quatro quilômetros de reserva, a qualidade das ondas, todo o envolvimento e a história do surfe é o que chama mais atenção dos brasileiros, segundo a especialista.

A possibilidade de existirem vários estilos de ondas, é outro atrativo. “Com vários níveis de dificuldade diferentes, várias alturas de ondas diferentes, com paisagens e infraestruturas diferentes”, explicou Fortes.

Técnica em turismo, Rita Fortes | Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

De acordo com a guia, a praia mais frequentada por brasileiros é “sem dúvida alguma, Ribeira d’Ilhas. A infraestrutura atende a todos também. Tem balneário, bares, banheiros e, ao mesmo tempo, para quem quer acompanhar os surfistas e só tomar um banho de mar, também é uma ótima opção”.



Vale destacar a sustentabilidade presente em toda região. Em qualquer lugar que os turistas parem para visitar, vão encontrar sempre as mais conhecidas quatro cores nas latas de lixo: verde para vidro, amarelo para plástico e metal, azul para papel e cinza para demais materiais, incluindo orgânicos.

Todos os locais públicos contam com essas lixeiras | Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

Além de Ericeira, o mundo possui onze reservas de surfe em países de todos os continentes:



1 - Malibu, EUA, 2010

2 - Ericeira, Portugal, 2011

3- Manly Beach, Austrália, 2012

4 - Santa Cruz, EUA, 2012

5 - Huanchaco, Peru, 2013

6- Bahía de Todos os Santos, México, 2014

7 - Gold Coast, Austrália, 2016

8 - Guarda do Embaú, Brasil, 2016

9 - Noosa, Austrália, 2017

10 - Punta de Lobos, Chile, 2017

11 - Playa Hermosa, Costa Rica, 2021

12 - North Devon, Reino Unido, 2022



* A repórter viajou à convite da Associação Turismo Lisboa.

