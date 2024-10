Brasileira desabafa e relata tensão com ataque do Irã contra Israel

Israel foi alvo de ataques do Irã - Foto: Hazem Bader | AFP

O mundo está novamente em alerta após o Irã iniciar, nesta terça-feira, 1º, um ataque com 200 mísseis contra Israel. O ataque ocorreu momentos depois de os Estados Unidos anunciarem que a ofensiva era iminente.

Em relato ao Portal A TARDE, a brasileira Sarita Tabatchnik, que vive em Israel, detalhou tudo o que viveu no momento em que ocorreu o ataque de hoje: "As sirenes tocaram e entrei com meu marido em um quarto seguro da nossa casa. Continuamos ouvindo as sirenes e bombas. Ouvimos tudo. Quando acabou um pouco fomos ao jardim e ainda vimos vários mísseis".

A recifense, que morava na Bahia antes de ir para Israel, afirmou à reportagem que o Domo de Ferro de Israel - que é um sistema de defesa antiaéreo - "conseguiu destruir quase todos os misséis enviados pelo Irã". "Não tem, até agora, que se saiba nenhuma morte, e nem há feridos por conta desse ataque", disse. Tabatchnik completou dizendo que o fato "é um verdadeiro milagre".

Ainda ao Portal, a brasileira lembrou da invasão de terroristas em Israel: "Fomos invadidos por terroristas, que mataram de maneira cruel, com requinte de crueldade, mais de mil duzentos israelenses e mantém quase duzentos em cativeiro até hoje".

"Todos os dias, fim da tarde e noite, nós somos 'presenteados' com mísseis", desabafou Tabatchnik, que defendeu os ataques recentes de Israel contra o Irã e apontou que "terroristas estão se espalhando por todos os países, inclusive na Europa".

Ao Portal A TARDE, Murilo Jacques, que é Bacharel de Relações Internacionais e faz parte da equipe do Papo Reto, da A TARDE FM (103.9), lembrou que "Israel vem com escalada de ataques, principalmente matando líder do líder do Hezbollah, Nabil Kaouk, grande aliado do Irã". "E diga se passagem o Irã não tem uma postura ativa em relação a essa esse confronto com o Israel".

Para o especialista, "há um temor de uma escalada maior de uma guerra generalizada": "Entraria os Estados Unidos, a Rússia e China, mas a perspectiva é que haja mais uma retaliação".

"Podem ativar algum pavio ou alguma questão específica que se generaliza esse confronto, vamos esperar vamos aguardar, mas é um ponto para a gente ficar atento. Esse ataque do Irã deve ter um contra-ataque de Israel", completou Jacques.