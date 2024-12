Brasileira é a bilionária mais nova do mundo, revela lista da Forbes

- Foto: Reprodução

Todos os bilionários com menos de 30 anos herdaram suas fortunas, é o que revelou a nova lista elaborada pela revista Forbes. A mais nova entre as citadas é a brasileira Livia Voigt, de 20 anos, com um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,92 bilhões).

Livia detém uma participação de 3,1% na fabricante de equipamentos elétricos Weg, cofundada por seu avô. Sua irmã mais velha, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, também possui a mesma quantia. Livia, que atualmente estuda psicologia, já recebeu milhões em dividendos de sua participação na empresa.

Livia Voigt é uma entre os 69 brasileiros que aparecem na lista de bilionários da Forbes 2024. Quatro deles têm o sobrenome Voigt. O brasileiro mais rico da lista é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com uma fortuna de US$ 28 bilhões.