É preso mais um suspeito de envolvimento na morte do delator do PCC

- Foto: Reprodução O Globo

Foi preso nesta segunda-feira, 9, o segundo suspeito de envolvimento na morte de Vinicius Gritzbach, empresário que tinha acordo para delatar esquemas de lavagem de dinheiro do PCC e foi morto a tiros em novembro, no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Matheus Augusto de Castro Mota é acusado de ter fornecido veículos usados na fuga dos demais criminosos. Matheus já havia sido alvo mandado de busca e apreensão no fim do mês passado, mas não foi encontrado na ocasião. Agora, foi localizado por agentes do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, na Praia Grande, na Baixada Santista. O suspeito será encaminhado para o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na capital.

Segundo o GLOBO, Mota era “muito ligado” a Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos, o primeiro suspeito identificado pela força-tarefa como envolvido na morte do empresário, apontado como co-autor do crime e que teria atuado como 'olheiro' dentro do Aeroporto de Guarulhos que passou informações sobre a saída de Gritzbach para os atiradores que aguardavam do lado de fora do Terminal 2.

Leia também:

>> Suspeitos na morte de delator são soltos por ilegalidade na prisão

>> Polícia prende suspeitos de matar delator no Aeroporto de Guarulhos

>> Delator do PCC disse que policiais cobraram R$ 40 milhões para não investigá-lo

A polícia já havia prendido, na sexta-feira, Marcos Henrique Soares, suspeito de ter fornecido celulares ao grupo que executou o delator e arquitetado a fuga para o Rio de Janeiro de Kauê do Amaral.



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) celebrou a prisão do segundo suspeito nas redes sociais.