Brasileira que transou com detento foi liberada após pagar fiança

Promotora Niamh McDonagh pediu que o passaporte de Linda ficasse com a polícia - Foto: Arquivo Pessoal

A carcereira brasileira, identificada como Linda de Sousa Abreu, que foi flagrada em ato sexual com um detento dentro de uma cela do presídio de Wandsworth, em Londres, na Inglaterra, não está mais presa após pagamento de fiança.

Na última segunda-feira, 1º, ela compareceu ao Tribunal de Magistrados de Uxbridge, onde confirmou seu nome, endereço e data de nascimento. Linda tinha sido detida pela polícia no Aeroporto de Heathrow, quando estava prestes a embarcar para Madri.

O detento que foi filmado fazendo sexo com uma carcereira brasileira foi preso por roubar bens avaliados em R$ 465 mil, cerca de 65 mil libras, segundo o site MailOnline. O homem foi identificado como Linton Weirich, de 36 anos.



De acordo com o jornal The Telegraph, a promotora Niamh McDonagh pediu que o passaporte de Linda ficasse com a polícia e que ela não tivesse permissão para solicitar nenhum documento de viagem internacional.

Linda foi liberada após pagar fiança condicional. Ela deve comparecer ao Tribunal da Coroa de Isleworth em 29 de julho para uma nova audiência de confissão e preparação para o julgamento.

A advogada da brasileira, Gayathri Yogarajah, afirmou que a sua cliente é uma "jovem mãe" e "uma pessoa de bom caráter".