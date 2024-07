Irmã da brasileira flagrada em sexo com detento condena episódio

Andreina de Sousa (à esq) é irmã mais velha de Linda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andreina de Sousa Abreu, irmã da carceira Linda de Sousa, flagrada em ato sexual com um detento em um presídio de Londres, na Inglaterra, se pronunciou sobre a repercussão que o caso tem tido na mídia. Ela disse ainda que chegou a alertar a 'irmãzinha' sobre o estilo de vida que ela levava.

Linda trabalhava no HMP Wandsworth, mas também era conhecida por seu perfil em plataformas de entretenimento adulto. A brasileira ainda era conhecida como como "La Madre" e "Linda da sala de jogos".

>> Quem é Linda de Sousa, brasileira filmada fazendo sexo com detento

Já a irmã da carcereira é uma personal trainer cristã que também mora no Reino Unido. Ela afirmou não ter visto os vídeos da irmã que foram amplamente divulgados na web. “Eu nunca assisti nem ao reality show em que ela esteve. Por que eu assistiria essas coisas? Ela é minha irmãzinha”.

Em entrevista concedida ao tablóide britânico The Daily Mail, Andreina criticou o estilo de vida da irmã e disse que tentou avisar sobre as escolhas adotadas por Linda. “Linda entrou em um estilo de vida 100% errado e tem pagado as consequências de seus atos”.

Nas redes sociais, Andreina ainda reclamou que a família não tem sido respeitada na repercussão do caso. “O que estão fazendo é arruinar vidas e famílias. Eles não se importam com quem se machuca. Como pode tanta gente ter coragem de fazer bullying com uma criança inocente?”, disse a irmã, referindo-se ao filho de Linda.

Por conta do ocorrido, boa parte da família, incluindo o marido da brasileira, desativou suas redes sociais. Os que ainda mantêm perfis abertos, como é o caso da irmã, não estão retornando pedidos de entrevista.

Por meio de nota, a polícia se pronunciou publicamente e afirmou seguir com as investigações e que "uma mulher foi presa por suspeita de má conduta em cargo público em 28 de junho. Ela foi levada sob custódia policial".