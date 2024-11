BRICS confirma convite a 13 novos países para se juntarem ao blocos

- Foto: Reprodução

Foi aprovado, na manhã desta quarta-feira, 23, pelos países reunidos na Cúpula dos Brics, a entrada de 13 novos integrantes ao bloco de cooperação mútua. A Rússia, que ocupa a presidência do grupo neste ano, será responsável por convidar os novos integrantes.



Estão no grupo: Turquia, Indonésia, Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda.

Os selecionados ainda serão consultados sobre o desejo de integrar o bloco como Estados Parceiros e precisam aceitar formalmente a inclusão. Após isso, começa o processo de entrada. Essa categoria dá direito à participação nos fóruns multilaterais, mas em caso de divergências, a palavra final será dos integrantes plenos.



Na cúpula do ano passado, a Argentina recebeu um convite, no entanto, o governo de Javier Milei abandonou o processo quando chegou à Casa Rosada. Situação parecida com a da Arábia Saudita, que tem cozinhado em banho-maria o processo de adesão ao bloco desde o ano passado.

Uma possível inclusão da Venezuela não foi mencionada durante as discussões.O presidente russo Vladimir Putin leu nominalmente cada país convidado.