Burger King anuncia fechamento de todos os restaurantes e prepara venda

Loja do Burger King - Foto: Divulgação

O Burger King anunciou sua saída da Argentina após 36 anos de operação no país. A rede, que inaugurou sua primeira unidade em 1989 no bairro de Belgrano, conta atualmente com 116 restaurantes, incluindo dois em Mendoza. Apesar de ocupar a terceira posição no mercado local de fast-food, atrás do McDonald’s e do Mostaza, a marca será colocada à venda pelo grupo mexicano Alsea.

A decisão não representa a retirada total da Alsea do país. O grupo continuará operando a Starbucks, que possui 133 lojas na Argentina. A venda do Burger King integra uma estratégia de desinvestimento regional que também abrange o Chile e o México, mercados onde a empresa administra outras 261 unidades da rede.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o jornal La Nación, essa reestruturação faz parte de um plano mais amplo de redirecionamento estratégico. Em dezembro de 2024, a Alsea adotou medida semelhante na Espanha, vendendo 54 lojas do Burger King ao fundo inglês Cinven, para concentrar investimentos nas marcas Starbucks e Domino’s.

O que diz a Alsea

Procurada pelo Clarín, a Alsea afirmou que “não comenta rumores ou especulações de mercado” e reforçou que “todas as comunicações oficiais são feitas exclusivamente por canais institucionais”. A companhia não detalhou prazos nem condições da venda, mas indicou que o foco passa a ser o fortalecimento da Starbucks na região.

Até 2018, o Burger King ocupava a vice-liderança entre as redes de fast-food argentinas, atrás apenas do McDonald’s. No entanto, o avanço do Mostaza o empurrou para a terceira posição, cenário que se mantém atualmente. As dificuldades em acompanhar o ritmo de expansão local contrastam com o crescimento consistente da Starbucks, que segue em trajetória de consolidação no mercado.