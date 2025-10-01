Menu
MUNDO
MUNDO

CEO do Nubank diz que estado dos Estados Unidos é maior que o Brasil

O banco digital pretende se tornar um banco nacional

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/10/2025 - 14:53 h | Atualizada em 07/10/2025 - 8:13
CEO da Nubank da declaração forte sobre o Brasil
O banco Nubank solicitou, na última terça-feira, 30, uma licença para se tornar um banco nacional ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC), agência reguladora dos bancos nos Estados Unidos. Atualmente o banco visa ampliar ainda mais sua presença internacional.

Atualmente o Nubank é o banco digital mais utilizado pelos brasileiros, de acordo com uma pesquisa feita pelo “Bank of Americas” (BofA).

Em declaração polêmica, o CEO do banco, David Veléz, disse que "o estado do Texas tem um PIB maior do que o do Brasil. E mesmo assim é um mercado que tem grande carência”.

Apesar da declaração, Veléz disse que o Nubank visa se manter atuante no Brasil e em outros países como México e Colômbia, porém, em médio prazo ele afirma que os EUA são “um mercado mais atrativo”, declarou o CEO ao Brazil Journal.

Processo demorado

De acordo com o CEO, o processo da liberação da licença vai demorar “vários anos” , porém a empresa vai usar esse tempo para iniciar à construção de sua operação americana.

A licença vai permitir que o Nubank ofereça alguns recursos como:

  • Contas correntes;
  • Cartão de crédito;
  • Empréstimos;
  • Custódia de ativos digitais a clientes americanos.

x