CEO do Nubank diz que estado dos Estados Unidos é maior que o Brasil
O banco digital pretende se tornar um banco nacional
O banco Nubank solicitou, na última terça-feira, 30, uma licença para se tornar um banco nacional ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC), agência reguladora dos bancos nos Estados Unidos. Atualmente o banco visa ampliar ainda mais sua presença internacional.
Atualmente o Nubank é o banco digital mais utilizado pelos brasileiros, de acordo com uma pesquisa feita pelo “Bank of Americas” (BofA).
Em declaração polêmica, o CEO do banco, David Veléz, disse que "o estado do Texas tem um PIB maior do que o do Brasil. E mesmo assim é um mercado que tem grande carência”.
Apesar da declaração, Veléz disse que o Nubank visa se manter atuante no Brasil e em outros países como México e Colômbia, porém, em médio prazo ele afirma que os EUA são “um mercado mais atrativo”, declarou o CEO ao Brazil Journal.
Processo demorado
De acordo com o CEO, o processo da liberação da licença vai demorar “vários anos” , porém a empresa vai usar esse tempo para iniciar à construção de sua operação americana.
A licença vai permitir que o Nubank ofereça alguns recursos como:
- Contas correntes;
- Cartão de crédito;
- Empréstimos;
- Custódia de ativos digitais a clientes americanos.
