Burj Khalifa e Dubai Frame: a integração entre o topo do mundo e o passado dos Emirados

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A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, concentra estruturas planejadas para registrar a evolução urbana da região. A equipe de reportagem do Grupo A TARDE visitou o país, entre 03 e 09 de novembro, e percorreu os dois principais pontos de observação da cidade: o Dubai Frame e o Burj Khalifa.

Os monumentos integram um circuito visual que conecta a memória histórica do emirado aos edifícios de alta tecnologia. O planejamento urbano posiciona o Dubai Frame no Zabeel Park, exatamente na linha de divisão entre a parte antiga e a parte nova da cidade.

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Do topo do portal dourado, observa-se ao norte o centro histórico e ao sul a linha de arranha-céus da rodovia Sheikh Zayed Road, onde se destaca a silhueta do Burj Khalifa.

Burj Khalifa: o centro da Dubai moderna

Burj Khalifa e Dubai Frame - Foto: Reprodução internet

O Burj Khalifa ocupa o posto de maior arranha-céu do planeta, com 828 metros de altura e 163 andares habitáveis. A construção do edifício consumiu seis anos de obras, com inauguração oficial realizada em janeiro de 2010.

Na torre, existe plataformas de observação com decks localizados nos andares 124, 125 (at the Top) e 148 (at the Top SKY, a 555 metros do solo). Os 57 elevadores têm velocidade de até 10 metros por segundo.

Dubai Frame: a moldura do passado e do futuro

Dubai Frame - Foto: Reprodução internet

A 150 metros de altura e com 95 metros de largura, o Dubai Frame funciona como um complemento visual ao Burj Khalifa.

A estrutura utiliza 2 mil toneladas de aço sustentável e 2.900 metros quadrados de vidro laminado, com revestimento em inox dourado inspirado no logotipo da Expo 2020.

O percurso interno no Dubai Frame

Galeria da Dubai Antiga (térreo) : apresentação da história pré-petróleo com projeções multimídia, objetos históricos e arquivos sobre a pesca de pérolas.

: apresentação da história pré-petróleo com projeções multimídia, objetos históricos e arquivos sobre a pesca de pérolas. Ponte de observação (topo ): passarela de 93 metros de comprimento que une as duas torres verticais. o piso central possui 50 metros de vidro inteligente, que altera o estado de opaco para transparente sob os passos dos visitantes.

): passarela de 93 metros de comprimento que une as duas torres verticais. o piso central possui 50 metros de vidro inteligente, que altera o estado de opaco para transparente sob os passos dos visitantes. Galeria da Dubai Futura (saída): túnel imersivo com projeções em 3D sobre as projeções tecnológicas e urbanas do emirado para as próximas cinco décadas.

Veja o vídeo

Informações de acesso, valores e dicas para brasileiros

Acesso e bilheteria

O deslocamento entre os dois monumentos é realizado pela Linha Vermelha do metrô de Dubai ou via transporte rodoviário pela Sheikh Zayed Road, em trajeto de 10 quilômetros.

Dubai Frame

Adultos : 50 AED (aproximadamente R$ 76,00)

: 50 AED (aproximadamente R$ 76,00) Crianças (3 a 12 anos) : 20 AED (aproximadamente R$ 30,40)

: 20 AED (aproximadamente R$ 30,40) Menores de 3 anos e pessoas com deficiência : gratuito

Burj Khalifa (At the Top - Andares 124 e 125):

Horários regulares : a partir de 189 AED (aproximadamente R$ 287,28)

: a partir de 189 AED (aproximadamente R$ 287,28) Horários de pico (pôr do sol) : a partir de 250 AED (aproximadamente R$ 380,00)

Burj Khalifa SKY (Andar 148)

A partir de 399 AED (aproximadamente R$ 606,48)

Orientação e dicas práticas para brasileiros