Caças interceptam aeronave durante evento com Trump nos EUA

Siga o A TARDE no Google

Uma aeronave civil foi interceptada por caças militares dos Estados Unidos nesta terça-feira, 11, após entrar no espaço aéreo restrito sobre Geneva, em Ohio, onde foram realizados os Jogos Patrióticos, evento que contou com a presença do presidente Donald Trump.

Segundo o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), a aeronave, de aviação geral, violou as restrições temporárias de voo estabelecidas na região. Caças americanos foram acionados e escoltaram o avião para fora da área restrita.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a interceptação, os militares lançaram sinalizadores para chamar a atenção do piloto e indicar que ele deveria deixar o espaço aéreo. As contramedidas são normalmente utilizadas para confundir ou neutralizar mísseis guiados por calor.

De acordo com o The New York Times, este foi pelo menos o quarto episódio do tipo registrado em uma semana nas proximidades de áreas onde Trump esteve.

No domingo, 9, três aeronaves entraram no espaço aéreo restrito sobre o campo de golfe de Trump em Bedminster, Nova Jersey. Na ocasião, também houve interceptações por caças militares.

O NORAD reforçou que pilotos devem consultar regularmente os avisos oficiais sobre restrições temporárias de voo antes de realizar operações nas áreas afetadas.

Outros casos

Incidentes semelhantes já haviam sido registrados em Bedminster. Em 19 de julho, caças F-16 do NORAD interceptaram três aeronaves que entraram no espaço aéreo restrito sobre o campo de golfe de Trump. Em dois dos casos, foram utilizados sinalizadores para impedir a permanência das aeronaves na área protegida.

As zonas de exclusão aérea são estabelecidas temporariamente ao redor do presidente e de outras autoridades durante determinados deslocamentos e eventos.