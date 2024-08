Cachorros não se intimidam e enfrentam dois leões; Veja vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nas redes sociais, um vídeo de câmeras de segurança mostrando um confronto entre dois leões e dois cachorros na vila de Thordi, em Gujarat, Índia, viralizou. O incidente, que aconteceu a aproximadamente 76 quilômetros do Parque Nacional de Gir, onde vivem os ameaçados leões-asiáticos, foi capturado em uma sequência tensa. As imagens começam com um leão se aproximando de um portão, do outro lado do qual estava um cachorro, e a situação rapidamente evolui para um encontro dramático entre os animais.

Apesar do perigo claro, o cachorro manteve-se firme e enfrentou o leão em um breve confronto. Em pouco tempo, um segundo cachorro se uniu à briga. A situação se agravou quando um segundo leão apareceu e começou a golpear o portão para intimidar os cães. Os leões tentaram abrir o portão com suas patas até que um deles conseguiu rompê-lo; assista vídeo abaixo.

Ao perceber um movimento distante na rua, os leões se afastaram rapidamente e se esconderam em uma área de mata próxima. Logo depois, um dos cachorros seguiu para a rua acompanhado por um homem, aparentemente o vigia, que estava com uma lanterna. O homem fez uma inspeção minuciosa do local e, depois de garantir que estava seguro, trancou o portão novamente.



O estado de Gujarat abriga 674 leões-asiáticos, conforme o censo de 2020. Embora esses animais estejam predominantemente confinados ao Parque Nacional de Gir, o último santuário da espécie, ocasionalmente eles aparecem em áreas mais urbanas.