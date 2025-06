Caixa-preta do avião que caiu após decolagem na Índia é recuperada

De acordo com relatos, apenas uma pessoa sobreviveu ao desastre - Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Uma das caixas-pretas da aeronave da Air Índia que caiu nesta sexta-feira, 13, foi recuperada no local do acidente. A tragédia deixou pelo menos 265 mortos, segundo autoridades locais.

De acordo com relatos, apenas uma pessoa sobreviveu ao desastre. O avião atingiu o prédio do alojamento da Faculdade de Medicina B.J., no momento em que diversos estudantes estavam no refeitório, conforme informou a Federação das Associações Médicas de Toda a Índia (Faima).

A aeronave, que seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres, transportava 230 passageiros e 12 tripulantes — e caiu em uma área residencial a poucos minutos do voo.

Pouco após a decolagem, a aeronave emitiu um pedido de socorro ao controle de tráfego aéreo, segundo a Diretoria Geral de Aviação Civil da Índia. Menos de um minuto depois, o sinal foi perdido, de acordo com o site de monitoramento FlightRadar24.