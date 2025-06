VÍDEO: passageiro sai caminhando de avião que caiu na Índia

Equipes de busca e resgate atuam no local do acidente - Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Um avião da companhia Air India caiu momentos após a decolagem no aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira, 12. Nenhuma pessoa que estava dentro da aeronave sobreviveu, com exceção de um homem, que saiu andando do local.

De acordo com o jornal indiano, ”Hindustan Times”, um homem identificado como Ramesh Viswashkumar foi o único sobrevivente que estava presente no avião, seu assento era o 11A. Vídeos circulam nas redes sociais dele saindo do acidente caminhando.

O que se sabe do acidente

Momentos após a decolagem, o voo AI171, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner caiu, com a tripulação contactando a torre de controle antes do acidente acontecer. De acordo com a FlightRadar24, a comunicação entre a aeronave e a torre de controle foi interrompida quando o avião estava a cerca de 190 metros de altura.

A causa do acidente ainda é um mistério que está sendo investigado.

