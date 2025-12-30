Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALHA NO SISTEMA

Caos na imigração de Lisboa afeta brasileiros e leva Portugal a suspender novo sistema

Sistema foi adotado em 29 países europeus e é necessário para turistas de fora da União Europeia

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

30/12/2025 - 21:13 h
Superlotação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
Superlotação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa -

O governo de Portugal suspendeu a aplicação do novo sistema europeu de controle de entradas e saídas, o Entry Exit System (EES), no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A decisão é válida por três meses e foi motivada por denúncias de desorganização registradas nos últimos dias.

O Ministério da Administração Interna informou que a decisão foi tomada diante das dificuldades operacionais geradas desde a implementação do sistema, em outubro deste ano. O EES registra entradas e saídas de passageiros nascidos em países fora da União Europeia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da suspensão temporária do EES, prevista nos próprios regulamentos europeus, o governo determinou o reforço imediato do efetivo policial no aeroporto para apoiar o controle migratório durante o desembarque de passageiros.

Leia Também:

Patroa de brasileira morta em Portugal é suspeita de praticar o crime
Daniel Alves compra clube em Portugal e pode voltar a jogar
Brasileiros lideram expulsões em Portugal: número dispara 33% em 2025

Segundo reportagem do jornal O Globo, passageiros relataram ter enfrentado esperas de até oito horas nas filas da imigração em Lisboa por causa do novo sistema. Além disso, as queixas incluem falta de informação, perda de conexões, ausência de atendimento prioritário e episódios de mal-estar entre viajantes.

Sindicatos e associações ligadas à segurança aeroportuária entendem que a implementação do EES no aeroporto de Lisboa ocorreu sem reforço proporcional de pessoal e de infraestrutura, o que levou ao colapso temporário do atendimento na área de imigração.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aeroporto Humberto Delgado controle migratório Entry Exit System imigração Portugal suspensão temporária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Superlotação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Superlotação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Superlotação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Superlotação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x