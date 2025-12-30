Caos na imigração de Lisboa afeta brasileiros e leva Portugal a suspender novo sistema

Superlotação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa - Foto: Reprodução | Redes sociais

O governo de Portugal suspendeu a aplicação do novo sistema europeu de controle de entradas e saídas, o Entry Exit System (EES), no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A decisão é válida por três meses e foi motivada por denúncias de desorganização registradas nos últimos dias.

O Ministério da Administração Interna informou que a decisão foi tomada diante das dificuldades operacionais geradas desde a implementação do sistema, em outubro deste ano. O EES registra entradas e saídas de passageiros nascidos em países fora da União Europeia.

Além da suspensão temporária do EES, prevista nos próprios regulamentos europeus, o governo determinou o reforço imediato do efetivo policial no aeroporto para apoiar o controle migratório durante o desembarque de passageiros.

Segundo reportagem do jornal O Globo, passageiros relataram ter enfrentado esperas de até oito horas nas filas da imigração em Lisboa por causa do novo sistema. Além disso, as queixas incluem falta de informação, perda de conexões, ausência de atendimento prioritário e episódios de mal-estar entre viajantes.

Sindicatos e associações ligadas à segurança aeroportuária entendem que a implementação do EES no aeroporto de Lisboa ocorreu sem reforço proporcional de pessoal e de infraestrutura, o que levou ao colapso temporário do atendimento na área de imigração.