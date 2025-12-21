Daniel Alves compra clube em Portugal e pode voltar a jogar

Danie lAlves em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Daniel Alves está próximo de dar um passo inédito fora das quatro linhas. Na última sexta-feira, o ex-lateral acertou os detalhes finais para adquirir o Sporting Clube de São João de Ver, equipe que disputa a terceira divisão de Portugal.

Além do investimento, o jogador avalia a possibilidade de voltar a atuar profissionalmente pelo clube por um período de até seis meses, entre janeiro e junho de 2026, de acordo com a ESPN.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aos 42 anos, Daniel Alves não entra em campo desde janeiro de 2023 e quer encerrar oficialmente a carreira como atleta. O baiano foi afastado do futebol após ser acusado de agressão sexual na Espanha, caso que o levou à prisão preventiva no início daquele ano.

Em março de 2025, o Tribunal de Justiça da Catalunha absolveu o jogador por unanimidade, ao entender que o depoimento da mulher que fez a acusação não era suficiente para sustentar a condenação. Daniel havia sido sentenciado, em fevereiro de 2024, a quatro anos e meio de prisão por um episódio ocorrido em uma boate de Barcelona, na virada do ano de 2022 para 2023.

Após passar 14 meses detido, o ex-jogador da Seleção Brasileira deixou a prisão em liberdade provisória no dia 25 de março de 2024, após o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros. Desde então, sempre negou as acusações, apesar das versões diferentes apresentadas durante o processo judicial.

Desde que deixou a prisão, o ex-lateral passou a atuar nos bastidores do futebol europeu, aproximando-se do papel de empresário e investidor. Daniel Alves mantém treinos individuais em casa e acredita que, com cerca de um mês de preparação, pode recuperar o ritmo necessário para voltar a jogar.

A última partida oficial de Daniel Alves aconteceu em 8 de janeiro de 2023, quando ainda defendia o Pumas, do México. Pouco depois, o clube rescindiu o contrato de forma unilateral em meio às acusações.