Carismática, Kamala sofre críticas da esquerda americana; entenda

Kamala Harris deve assumir candidatura após desistência de Joe Biden - Foto: Mandel Ngan | AFP

A vice-presidente Kamala Harris, e que deve assumir a candidatura de Joe Biden, após o presidenciável desistir de disputar as eleições dos Estados Unidos, tem um histórico de "desavenças" com a ala mais à esquerda do partido Democratas.

Mesmo com uma personalidade tida como carismática e em sintonia com as necessidades e preocupações de mulheres e imigrantes, alguns questionamentos referente às posições de políticas de encarceramento da população negra.

Como procuradora do estado da Califórnia, entre 2004 e 2011, Harris tomou decisões consideradas juridicamente conservadoras, mantendo a prisão de condenados por crimes sem violência e, por exemplo, coadunando com uma política prisional que atinge duramente a população negra.

“Em sua carreira, a senhora Harris não barganhou nem negociou para obter o apoio dos tipos mais conservadores, ela entregou tudo (aos opositores)”, escreveu Lara Bazelon, professora de direito e ex-diretora do Loyola Law School Project for the Innocent em Los Angeles em uma coluna publicada no New York Times em 2019,

A pesquisadora Célia Belin também ressaltou que Harris "tem um histórico misto, especialmente na reforma da justiça criminal com progresso na luta contra a violência policial, mas também hesitação contra a pena de morte, e em processar policiais acusados de violência policial ou crimes racistas".

O posicionamento fez com que a escolha de Kamala como vice de Biden nas eleições fosse bastante criticada dentro da ala progressista do partido Democrata, que pleiteava a entrada do senador e ex-candidato Bernie Sanders.