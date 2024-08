Kamala Harris promete obter nomeação democrata e 'derrotar Trump'

- Foto: Allison Joyce/AFP

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, elogiou neste domingo (21) a decisão "patriótica" do presidente Joe Biden de não buscar a reeleição. Ela ainda prometeu ganhar a nomeação democrata e derrotar Donald Trump.

LEIA TODAS AS NOTÍCIAS SOBRE AS ELEIÇÕES NORTE-AMERICANAS

- Um dia antes de desistir, Biden estava decidido a "seguir com tudo"

- Trump diz que será mais fácil derrotar Kamala Harris do que Biden

- “Biden não tinha condições de bater Trump”, diz cientista político

"Com este ato altruísta e patriótico, o presidente Biden está fazendo o que fez ao longo de sua vida de serviço: colocar o povo americano e nosso país acima de tudo", disse ela em uma declaração.



A vice-presidente dos Estados Unidos destacou estar honrada em ter o endosso do presidente para sair candidata a presidente do país. "Minha intenção é ganhar e vencer esta nomeação. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata - e unir nossa nação - para derrotar Donald Trump", disse.

Entenda caso

| Foto: Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não é mais candidato à reeleição. O comunicado de desistência foi feito na tarde deste domingo, 21.



Biden estava sofrendo pressão de setores do Partido Democrata para recuar da sua candidatura. Nas últimas semanas, pontos como a idade (Biden tem 81 anos) e as condições psicológicas do presidente foram colocadas em xeque por aliados e por seu adversário, o ex-presidente Donald Trump.

Em debate recente, no começo de julho, Biden apresentou lapsos de memória e dificuldades na fala.

Saiba quem é Kamala Harris

| Foto: Ryan Collerd/AFP

Kamala Harris é advogada, e também foi a primeira procuradora-geral negra da Califórnia, estado em que nasceu. Sua mãe, Shyamala Gopalan, foi uma mulher indiana cientista e pesquisadora. Seu pai, Donald J. Harris, jamaiano é um professor aposentado da Stanford University.



Primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos e de descendência indiana, sua carreira política se iniciou quando era filiada ao Partido Democrata e manifestou interesse no Senado dos Estados Unidos. Seu pleito foi oficializado em 2015, quando venceu as primárias democratas e derrotou sua adversária, Loretta Sanchez, em 2016.

Harris permaneceu na função de procuradora-geral da Califórnia até o final de 2016 e foi empossada no cargo de senadora em janeiro de 2017. No Senado, foi indicada para assumir os comitês de Segurança Interna, Assuntos Governamentais, Inteligência, Orçamento e, posteriormente, para o Comitê do Judiciário.

A atuação de Kamala Harris como senadora, através da defesa de direitos das minorias, discurso contra Donald Trump e até descriminalização da maconha, a trouxe destaque e ela passou a ser enxergada como uma potencial candidata para a presidência dos Estados Unidos na eleição de 2020. Sua candidatura à presidência foi anunciada oficialmente em 2018.

Em 2020, Joe Biden anunciou que havia escolhido Harris para seu candidato à vice-presidência. Nessa eleição, Joe Biden e Kamala Harris saíram vitoriosos ao obterem votos da maioria do Colégio Eleitoral. Eles tiveram cerca de 81 milhões de votos, cerca de sete milhões a mais que Trump. Assim, Harris foi eleita vice-presidente dos Estados Unidos.