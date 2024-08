Trump diz que será mais fácil derrotar Kamala Harris do que Biden

O republicano Donald Trump está disputando novamente uma vaga na presidência dos EUA - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Após Joe Biden anunciar a desistência da sua candidatura à presidência nos Estados Unidos, o candidato republicano, Donald Trump, disse acreditar que será mais fácil derrotar a vice-presidente, Kamala Harris, nas eleições de novembro do que seria derrotar o presidente democrata, Joe Biden.

Um repórter da CNN disse no X que Trump fez os comentários à emissora logo depois que Biden anunciou sua decisão.

Biden estava sofrendo pressão de setores do Partido Democrata para recuar da sua candidatura. Nas últimas semanas, pontos como a idade (Biden tem 81 anos) e as condições psicológicas do presidente foram colocadas em xeque por aliados e por seu adversário, o ex-presidente Donald Trump.

Agora, com a desistência, o nome que mais está favoritado para substituir o democrata é Kamala Harris, atual vice-presidente. O próprio Biden escreveu que ela é sua escolha para sucedê-lo na campanha eleitoral.