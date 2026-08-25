Cavalos de pau e saltos reais: esporte inusitado ganha a França

A pacata Comuna de Saint-Chef, no centro-leste da França, transformou-se no epicentro de uma das modalidades esportivas mais curiosas da Europa ao sediar o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026. Organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, o evento reuniu atletas, entusiastas e um público curioso para acompanhar as disputas de equitação praticadas com os tradicionais cavalos de pau com cabeça de pelúcia ou madeira.

Originado na Finlândia — onde já é reconhecido como esporte oficial e conta com milhares de praticantes —, o Hobby Horse simulou com precisão o rigor do hipismo tradicional. Os competidores passam por avaliações criteriosas que exigem preparo físico avançado, flexibilidade e técnica, executando movimentos de adestramento (dressage) e saltos de obstáculos que podem ultrapassar um metro de altura mantendo o cabo de madeira entre as pernas.

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A competição atrai principalmente crianças e jovens, consolidando-se não apenas como uma manifestação lúdica, mas como uma comunidade inclusiva e de forte expressão artística. Os próprios praticantes costumam confeccionar e personalizar as cabeças de seus "cavalos", criando equipamentos únicos que recebem cuidados e nomes próprios antes de entrarem nas pistas de treino e julgamento.

A galeria de fotos a seguir registra a plasticidade, a dedicação dos competidores e o clima festivo que marcou a edição de 2026 do torneio em Saint-Chef, destacando como uma brincadeira infantil ganhou contornos de atletismo e conquistou adeptos por todo o continente europeu.