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FENÔMENO CULTURAL

Cavalos de pau e saltos reais: esporte inusitado ganha a França

Torneio de Hobby Horse reúne centenas de praticantes em Saint-Chef; confira a galeria de fotos

Redação
Por Redação
A participant competes in the 2026 French Open Hobby Horse Championship organised by the France Hobby Horse Association in Saint-Chef, central-eastern France on August 22, 2026. (Photo by Alex MARTIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
A participant competes in the 2026 French Open Hobby Horse Championship organised by the France Hobby Horse Association in Saint-Chef, central-eastern France on August 22, 2026. (Photo by Alex MARTIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - Foto: ALEX MARTIN/AFP

A pacata Comuna de Saint-Chef, no centro-leste da França, transformou-se no epicentro de uma das modalidades esportivas mais curiosas da Europa ao sediar o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026. Organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, o evento reuniu atletas, entusiastas e um público curioso para acompanhar as disputas de equitação praticadas com os tradicionais cavalos de pau com cabeça de pelúcia ou madeira.

Originado na Finlândia — onde já é reconhecido como esporte oficial e conta com milhares de praticantes —, o Hobby Horse simulou com precisão o rigor do hipismo tradicional. Os competidores passam por avaliações criteriosas que exigem preparo físico avançado, flexibilidade e técnica, executando movimentos de adestramento (dressage) e saltos de obstáculos que podem ultrapassar um metro de altura mantendo o cabo de madeira entre as pernas.

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A competição atrai principalmente crianças e jovens, consolidando-se não apenas como uma manifestação lúdica, mas como uma comunidade inclusiva e de forte expressão artística. Os próprios praticantes costumam confeccionar e personalizar as cabeças de seus "cavalos", criando equipamentos únicos que recebem cuidados e nomes próprios antes de entrarem nas pistas de treino e julgamento.

A galeria de fotos a seguir registra a plasticidade, a dedicação dos competidores e o clima festivo que marcou a edição de 2026 do torneio em Saint-Chef, destacando como uma brincadeira infantil ganhou contornos de atletismo e conquistou adeptos por todo o continente europeu.

  • 1 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 2 de 16 Participantes competem no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participantes competem no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 3 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 4 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 5 de 16 Esta fotografia mostra cavalos de pau expostos durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026
    Esta fotografia mostra cavalos de pau expostos durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026 |
  • 6 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 7 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 8 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 9 de 16 Participantem competem no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participantem competem no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 10 de 16 Esta fotografia mostra um cavalinho de pau em exibição durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Esta fotografia mostra um cavalinho de pau em exibição durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 11 de 16 Participantes posam durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participantes posam durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 12 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 13 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 14 de 16 Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participante compete no Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse, em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 15 de 16 Participantes posam durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participantes posam durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
  • 16 de 16 Participantes posam durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026.
    Participantes posam durante o Campeonato Francês de Hobby Horse de 2026, organizado pela Associação Francesa de Hobby Horse em Saint-Chef, no centro-leste da França, em 22 de agosto de 2026. |
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