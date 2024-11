Celulares de Trump e de J.D. Vance são alvos de ataque de hackers

O ex-presidente Donald Trump e seu companheiro de chapa, o senador J.D. Vance - Foto: ANGELA WEISS/AFP

Hackers chineses que teriam invadido o sistema da empresa de telecomunicações dos Estados Unidos Verizon tinham como alvo dados dos telefones usados ​​pelo ex-presidente Donald Trump e seu companheiro de chapa, o senador J.D. Vance.

A informação foi divulgada pelo jornal americano "The New York Times", em uma reportagem publicada nesta sexta-feira, 25, sob condição de anonimato.

De acordo com o jornal, investigadores estão trabalhando para determinar quais dados foram obtidos.

A equipe de campanha da chapa republicana à Casa Branca foi informada esta semana que o candidato presidencial e seu companheiro de chapa estavam entre várias pessoas, dentro e fora do governo, cujos números de telefone foram alvos da infiltração nos sistemas telefônicos da Verizon.

Pouco depois, o jornal "Wall Street Journal", disse que pessoas afiliadas à campanha presidencial da vice-presidente Kamala Harris também podem ter sido alvos dos ataques hackers.

No entanto, ainda não está claro se os hackers conseguiram, por exemplo, obter acesso a mensagens de texto, especialmente àquelas enviadas por canais não criptografados.

Um porta-voz da campanha republicana não confirmou ou negou que os telefones usados ​por Trump e Vance foram alvos, mas criticou a Casa Branca e a vice-presidente Kamala Harris, e procurou culpá-los pelo incidente em uma declaração.

A equipe de campanha da candidata democrata ainda não se pronunciou.

O FBI e a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA disseram, em declaração conjunta nesta sexta, que estão investigando o acesso "não autorizado" à infraestrutura de telecomunicações comerciais por pessoas associadas à China.

A Verizon disse estar ciente de uma tentativa sofisticada de supostamente atingir empresas de telecomunicações dos EUA e coletar informações e que está trabalhando com as autoridades policiais.

Um porta-voz da Embaixada Chinesa em Washington negou ao "Wall Street Journal" que o governo chinês seja responsável pelas supostas violações.

No início deste ano, autoridades de segurança descobriram a presença de um grupo de hackers afiliado à China, chamado Salt Typhoon, em sistemas de telecomunicações americanos, mas os investigadores determinaram apenas recentemente que os hackers estavam mirando números de telefone específicos.

De acordo pessoas familiarizadas com a investigação, a infiltração dos hackers se estende além da campanha política de 2024, com diversas pessoas supostamente sendo alvos, e a apuração sobre a extensão do hacking e qualquer dano à segurança nacional está em seus estágios iniciais.