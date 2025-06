Chefe da AIEA diz que não tem prova de armas nucleares do Irã

Não encontraram evidências de bomba nuclear - Foto: Freepik (Gerada por IA)

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, afirmou que os inspetores da entidade não encontraram evidências de que o Irã esteja conduzindo um esforço sistemático para construir uma bomba nuclear.

Em entrevista à CNN nesta terça-feira, 17, Grossi também comentou que, embora não fosse algo imediato, a possibilidade de o Irã desenvolver uma arma atômica não pode ser descartada: “Certamente, não era para amanhã. [...] Mas isso é especulação”. No entanto, ele alertou que não se pode garantir que não haja atividades ocultas: “Se houvesse alguma atividade, que fosse clandestina ou oculta, ou longe dos nossos inspetores, não poderíamos saber”.

As declarações foram duramente criticadas pelo Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaiel Baqaei, acusou Grossi de agir politicamente, favorecendo Israel e os EUA: “Você obscureceu essa verdade em seu relatório absolutamente tendencioso [...] como pretexto final [...] para travar uma guerra de agressão contra o Irã”. Baqaei também afirmou que as ações da AIEA prejudicam os países signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e questionou: “Você sabe quantos iranianos inocentes foram mortos/mutilados como resultado desta guerra criminosa?”

A AIEA tem alertado que o enriquecimento de urânio pelo Irã ultrapassa os limites considerados seguros. Segundo relatório de 31 de maio, “o Irã é o único Estado sem armas nucleares no mundo que está produzindo e acumulando urânio enriquecido a 60%”, nível próximo dos 90% exigidos para armamento nuclear. O Irã, por sua vez, sustenta que seu programa é pacífico e que não busca desenvolver armas atômicas.