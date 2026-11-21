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China é atingida por forte terremoto neste sábado (21/11)
Até o momento, não há informações sobre danos ou feridos
Por Redação
Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul da região de Qinghai, na China, neste sábado, 21, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros.
Até o momento, não há informações sobre danos materiais ou pessoas feridas em decorrência do abalo sísmico.
Magnitude indica intensidade do terremoto
A magnitude de um terremoto mede a energia liberada pelo tremor. De acordo com a Universidade Michigan Tech, os efeitos variam conforme a intensidade do abalo e as características da região atingida.
A classificação apresentada pela instituição aponta os seguintes impactos:
- Até 2,5: geralmente não é sentido pelas pessoas, mas pode ser registrado por sismógrafos.
- De 2,5 a 5,4: pode ser sentido, mas costuma provocar apenas pequenos danos.
- De 5,5 a 6,0: pode causar danos a edifícios e outras estruturas.
- De 6,1 a 6,9: pode provocar danos significativos em áreas densamente povoadas.
- De 7,0 a 7,9: é considerado um grande terremoto, com potencial para causar danos graves, incluindo a destruição de prédios em áreas habitadas.
- 8,0 ou mais: pode provocar destruição generalizada, especialmente em comunidades próximas ao epicentro.