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Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul da região de Qinghai, na China, neste sábado, 21, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros.

Até o momento, não há informações sobre danos materiais ou pessoas feridas em decorrência do abalo sísmico.

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Magnitude indica intensidade do terremoto

A magnitude de um terremoto mede a energia liberada pelo tremor. De acordo com a Universidade Michigan Tech, os efeitos variam conforme a intensidade do abalo e as características da região atingida.

A classificação apresentada pela instituição aponta os seguintes impactos: