China quer trazer à Terra meio quilo de solo de Marte

Ciclone extratropical visto de satélite - Foto: Freepik

A Administração Espacial Nacional da China anunciou planos para uma nova missão espacial que pretende coletar amostras do solo de Marte e trazê-las para a Terra. O objetivo é reunir pelo menos 500 gramas de material marciano para estudos sobre a possibilidade de vida no passado do planeta.

A informação foi divulgada pela agência estatal Xinhua News Agency. Segundo o projetista-chefe Liu Jizhong, responsável pela missão Tianwen‑3, o desenvolvimento do modelo de voo deve começar ainda este ano, com lançamento previsto para 2028.

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A expectativa é que as amostras sejam coletadas após o pouso no planeta vermelho e retornem à Terra em 2031. Para isso, os engenheiros trabalham na construção de vários equipamentos, incluindo um módulo de retorno, um orbitador, um módulo de pouso e um sistema de ascensão que levará o material de volta ao espaço.

Outro desafio do projeto é criar um sistema capaz de recolher e selar o solo marciano para garantir que as amostras cheguem intactas ao planeta.

Exploração do planeta vermelho

A China já realiza missões de exploração em Marte desde 2021, quando o robô Zhurong rover pousou no planeta como parte da missão Tianwen‑1.

No início deste mês, a agência espacial chinesa também anunciou a descoberta de camadas subterrâneas de gelo no solo marciano. Segundo os pesquisadores, trata-se de uma mistura de gelo de água, solo e fragmentos de rocha, conhecida como “gelo sujo”.

A descoberta reforça o interesse científico na região e pode ajudar a entender melhor a história climática e geológica de Marte.