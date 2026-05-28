China reforça apoio a Cuba após pressão dos EUA sobre ilha

A China reafirmou apoio político e econômico a Cuba em meio ao aumento da pressão do governo dos Estados Unidos sobre a ilha caribenha. A declaração foi feita pelo chanceler chinês, Wang Yi, durante reunião com o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, realizada na quarta-feira, 27, em Nova York.



“A China continuará a defender a justiça para Cuba, a apoiar a justa causa do povo cubano e a auxiliar Cuba em seu desenvolvimento econômico e social”, afirmou Wang Yi após o encontro entre os diplomatas.

Reunião ocorreu durante agenda da ONU

Os chanceleres participaram de compromissos ligados ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, realizado na terça-feira, 26. Cuba participou da reunião a convite da China, que integra o grupo dos cinco membros permanentes do órgão internacional.



A manifestação chinesa acontece em um momento de intensificação das tensões entre Washington e Havana. Nos últimos meses, o governo do presidente Donald Trump ampliou a pressão econômica e diplomática contra Cuba, país que enfrenta embargo econômico norte-americano desde 1962.

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Pressão dos EUA inclui ameaças e acusações

Além das restrições econômicas, Trump também fez declarações sobre uma possível ação contra o governo cubano após o encerramento da guerra contra o Irã, ainda sem prazo definido.

A administração norte-americana também voltou a mirar integrantes históricos do regime cubano. No último dia 21 de maio, o ex-presidente cubano Raúl Castro foi formalmente acusado pelos Estados Unidos por suposto envolvimento na derrubada de dois aviões da organização Hermanos al Rescate, sediada na Flórida e contrária ao governo castrista.



O episódio ocorreu há cerca de três décadas, quando Raúl Castro ocupava o cargo de ministro da Defesa de Cuba. As acusações incluem conspiração para matar cidadãos norte-americanos, destruição de aeronaves e assassinato.

China amplia aproximação com aliados históricos

O posicionamento de Pequim reforça a aproximação estratégica da China com governos historicamente alinhados ao bloco antiamericano. Nos últimos anos, o país asiático ampliou investimentos e cooperações econômicas em Cuba, especialmente em áreas como infraestrutura, energia e tecnologia.



A movimentação também evidencia o cenário de disputa geopolítica crescente entre China e Estados Unidos, que se estende para além da Ásia e alcança regiões tradicionalmente influenciadas por Washington, como a América Latina.