Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

China reforça apoio a Cuba após pressão dos EUA sobre ilha

Declaração ocorre em meio ao aumento da pressão norte-americana

Isabela Cardoso
Por
Imagem ilustrativa da imagem China reforça apoio a Cuba após pressão dos EUA sobre ilha
Foto: Divulgação/Ministério das Relações Exteriores da China

A China reafirmou apoio político e econômico a Cuba em meio ao aumento da pressão do governo dos Estados Unidos sobre a ilha caribenha. A declaração foi feita pelo chanceler chinês, Wang Yi, durante reunião com o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, realizada na quarta-feira, 27, em Nova York.

“A China continuará a defender a justiça para Cuba, a apoiar a justa causa do povo cubano e a auxiliar Cuba em seu desenvolvimento econômico e social”, afirmou Wang Yi após o encontro entre os diplomatas.

Reunião ocorreu durante agenda da ONU

Os chanceleres participaram de compromissos ligados ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, realizado na terça-feira, 26. Cuba participou da reunião a convite da China, que integra o grupo dos cinco membros permanentes do órgão internacional.

A manifestação chinesa acontece em um momento de intensificação das tensões entre Washington e Havana. Nos últimos meses, o governo do presidente Donald Trump ampliou a pressão econômica e diplomática contra Cuba, país que enfrenta embargo econômico norte-americano desde 1962.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Pressão dos EUA inclui ameaças e acusações

Além das restrições econômicas, Trump também fez declarações sobre uma possível ação contra o governo cubano após o encerramento da guerra contra o Irã, ainda sem prazo definido.

Leia Também:

NOVO ENCONTRO

Flávio fala de facções em encontro com vice e secretário de Trump
Flávio fala de facções em encontro com vice e secretário de Trump imagem

MUNDO

Após sete dias presos, mergulhadores encontram sobreviventes em caverna
Após sete dias presos, mergulhadores encontram sobreviventes em caverna imagem

MUNDO

Zelensky pede reforço militar aos EUA após novos ataques russos
Zelensky pede reforço militar aos EUA após novos ataques russos imagem

A administração norte-americana também voltou a mirar integrantes históricos do regime cubano. No último dia 21 de maio, o ex-presidente cubano Raúl Castro foi formalmente acusado pelos Estados Unidos por suposto envolvimento na derrubada de dois aviões da organização Hermanos al Rescate, sediada na Flórida e contrária ao governo castrista.

O episódio ocorreu há cerca de três décadas, quando Raúl Castro ocupava o cargo de ministro da Defesa de Cuba. As acusações incluem conspiração para matar cidadãos norte-americanos, destruição de aeronaves e assassinato.

China amplia aproximação com aliados históricos

O posicionamento de Pequim reforça a aproximação estratégica da China com governos historicamente alinhados ao bloco antiamericano. Nos últimos anos, o país asiático ampliou investimentos e cooperações econômicas em Cuba, especialmente em áreas como infraestrutura, energia e tecnologia.

A movimentação também evidencia o cenário de disputa geopolítica crescente entre China e Estados Unidos, que se estende para além da Ásia e alcança regiões tradicionalmente influenciadas por Washington, como a América Latina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

china cuba EUA Geopolítica

Relacionadas

Mais lidas