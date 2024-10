Civil é morto e cerca de 6 feridos em bombardeio no Líbano

Fonte anônima do grupo islamista Hezbollah informou que ataques foram direcionados no Vale do Becá ao leste e oeste da região. O sul do país libanês também foi atingido, na região de Nabatiyeh - Foto: Reprodução

Dezenas de bombardeios foram efetuados por Israel no sul e leste do Líbano, nesta segunda-feira, 23. De acordo com a agência de notícias AFP, ao menos um civil foi morto após Israel aconselhar a população a "se afastar" das posições do grupo islamista.



"Aviões de guerra inimigos lançaram mais de 80 bombardeios em meia hora", na região de Nabatiyeh, no sul do país libanês, segundo a agência ANI. Ocorreram também ataques na zona de Tiro e no leste no vale do Becá.

Correspondentes da AFP no sul e no leste relataram fortes bombardeios, que mataram um civil e feriram dois membros da família, além de outras quatro pessoas, ainda de acordo com a ANI. Uma fonte anônima do Hezbollah informou que os ataques no vale do Becá foram direcionados ao leste e oeste da região.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, denunciou um "plano de destruição" realizado por Israel, após o exército lançar cerca de 150 ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano.

Em comunicado, Mikati criticou a ONU e os países com poder de veto, "a agressão persistente de Israel contra o Líbano é uma guerra de extermínio em todos os aspectos, um plano de destruição que busca pulverizar os povos e cidades libanesas".

Na madrugada desta segunda-feira, 23, a população libanesa foi aconselhada pelo exército israelense a se afastar das posições do Hezbollah no sul do país, e confirmou que continuará a lançar bombardeios "importantes e precisos" contra o grupo islamista pró-iraniano.



"Se eles ainda não entenderam o recado, eu prometo, eles vão entender", afirmou Binyamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre ter concluído as estratégias de atingir o grupo armado libanês Hezbollah neste domingo, 22.

Ao longo da manhã, uma intensa troca de mísseis foi realizada entre a capital Israelense, Tel Aviv e o Hezbollah. Segundo as Forças Armadas israelenses, 290 alvos foram atingidos e milhares de lançadores de foguetes do grupo armado destruídos no sul do Líbano.

O vice-secretário geral do Hezbollah, Naim Qassem, disse neste domingo, 22, que o grupo entrou em uma nova etapa do conflito com Israel, que agora se trata de "uma batalha imprevisível de acerto de contas".