Colômbia registra 281 mortos quatro dias após terremoto

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QUINTO DIA DE BUSCAS

O quinto dia de buscas após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia começou nesta sexta-feira, 14. As esperanças de encontrar sobreviventes, passadas mais de 72 horas do tremor, diminuem drasticamente. O tremor aconteceu na última segunda-feira, 10.

O balanço divulgado na noite de quinta-feira, 13, conta com 379 desaparecidos. Segundo a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD), até o momento, são 281 mortos e 3.971 feridos.

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“Continuamos em tarefas de busca e resgate em espaços confinados com apoio de grupos internacionais. A diretriz é não descansar até encontrar todas as pessoas desaparecidas”, disse o diretor da UNGRD, David Santiago Tamayo.

O balanço indica:

Famílias afetadas: 44.936

Pessoas afetadas: 102.105

Mortes: 281

Feridos: 3.971

Desaparecidos: 379

Departamentos afetados: 15

Municípios afetados: 426

Pessoas resgatadas: 348

Segundo o balanço, dos mortos, 260 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, 246 foram identificados e 222 corpos foram liberados para suas famílias.

O terremoto

O epicentro do terremoto foi identificado na cidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó. No entanto, o abalo foi sentido em diversas regiões do país, como na capital Bogotá, em Medelín, Quibdó, Manizales, Pereira e Cali.