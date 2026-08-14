QUINTO DIA DE BUSCAS
Colômbia registra 281 mortos quatro dias após terremoto
Tremor aconteceu na última segunda-feira, 10
O quinto dia de buscas após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia começou nesta sexta-feira, 14. As esperanças de encontrar sobreviventes, passadas mais de 72 horas do tremor, diminuem drasticamente. O tremor aconteceu na última segunda-feira, 10.
O balanço divulgado na noite de quinta-feira, 13, conta com 379 desaparecidos. Segundo a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD), até o momento, são 281 mortos e 3.971 feridos.
“Continuamos em tarefas de busca e resgate em espaços confinados com apoio de grupos internacionais. A diretriz é não descansar até encontrar todas as pessoas desaparecidas”, disse o diretor da UNGRD, David Santiago Tamayo.
Leia Também:
O balanço indica:
- Famílias afetadas: 44.936
- Pessoas afetadas: 102.105
- Mortes: 281
- Feridos: 3.971
- Desaparecidos: 379
- Departamentos afetados: 15
- Municípios afetados: 426
- Pessoas resgatadas: 348
Segundo o balanço, dos mortos, 260 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, 246 foram identificados e 222 corpos foram liberados para suas famílias.
O terremoto
O epicentro do terremoto foi identificado na cidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó. No entanto, o abalo foi sentido em diversas regiões do país, como na capital Bogotá, em Medelín, Quibdó, Manizales, Pereira e Cali.