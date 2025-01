Com passado obscuro, crocodilo completa 124 anos com 10 mil filhotes

- Foto: Reprodução

No dia 16 de dezembro, Henry, reconhecido como o crocodilo mais longevo do planeta, celebrou 124 anos de vida no Crocworld Conservation Centre, localizado em Scottburgh, na África do Sul. Pesando impressionantes 750 quilos e medindo 4,8 metros, Henry é uma figura emblemática do local, onde vive há mais de 30 anos. Apesar de sua idade avançada, veterinários garantem que sua saúde está em perfeito estado, o que destaca sua resistência incomum ao processo de envelhecimento.

Especialistas explicam que a longevidade de Henry está relacionada a características únicas dos crocodilos, como metabolismo lento, crescimento contínuo ao longo da vida e a capacidade de conservar energia por ser um animal de sangue frio. Esses fatores permitem que ele regule sua temperatura corporal de forma eficiente, reduzindo o impacto do envelhecimento observado em outros animais de idade semelhante.

Segundo registros históricos, Henry nasceu em 1900 no Delta do Okavango, em Botsuana, um dos Patrimônios Mundiais da UNESCO. Ao longo de sua vida, ele foi pai de aproximadamente 10 mil filhotes, resultado de sua convivência com seis parceiras diferentes.

No entanto, nem sempre Henry foi uma celebridade admirada. Seu passado é marcado por relatos sombrios. Há indícios de que ele aterrorizava uma tribo local em Botsuana, sendo acusado de atacar e matar crianças. A situação se tornou insustentável, e os moradores pediram ajuda para capturar o perigoso réptil.

Foi então que Sir Henry Neumann, um caçador de elefantes renomado e homônimo do crocodilo, assumiu a missão. Após capturá-lo, decidiu-se que, em vez de ser abatido, Henry viveria em cativeiro, onde passaria o resto de sua vida sob cuidados humanos.