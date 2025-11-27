Cometa próximo à terra pode ser nave alienígena, sugere cientista de Harvard

Cometa 3I/ATLAS - Foto: NASA

O Sistema Solar ganhou recentemente um novo visitante vindo de outro lugar do universo - o cometa interestelar 3I/ATLAS, descoberto em julho de 2025. Terceiro objeto conhecido que chega até nós vindo de fora, depois de ’Oumuamua e 2I/Borisov, ele já começou a levantar teorias, e uma delas, sobre possíveis alienígenas.

De um lado, a NASA enxergou no cometa uma oportunidade inédita para estudar a química de outro sistema estelar. Do outro, o físico de Harvard Avi Loeb, conhecido por levantar hipóteses sobre tecnologia extraterrestre, diz ter encontrado algo que "não parece coincidência".

Alienígenas se aproximando da Terra?

Analisando os dados de trajetória fornecidos pelo JPL/NASA, Loeb percebeu que o cometa 3I/ATLAS vai passar extremamente perto do limite da área de influência gravitacional de Júpiter, chamada de Raio de Hill.

E esse é justamente o ponto central da polêmica. No dia 16 de março de 2026, o 3I/ATLAS vai passar a 53,445 bilhões de quilômetros do centro de Júpiter. O Raio de Hill de Júpiter, nessa data, será de 53,502 bilhões de quilômetros.

Isso significa que o cometa vai atingir quase exatamente o limite da região onde a gravidade de Júpiter domina, como se estivesse "mirando" esse local. Segundo Loeb, a chance de um objeto interestelar passar exatamente ali, com tanta precisão, é de 1 em 26 mil.

É quase como se fosse de propósito, o que poderia ser feito caso alguém quisesseusar Júpiter para uma manobra gravitacional, estacionar algo próximo de seus pontos de Lagrange ou "semear dispositivos" no sistema joviano.

Daí a sugestão não comprovada de que o objeto poderia ter origem artificial, como uma sonda alienígena. Ao invés de ser um satélite natural, ele teria sido criado propositalmente para passar por ali.

Como saber se é cometa ou nave alien?

Nos próximos meses, dois momentos decisivos indicarão o que o cometa de fato é. O primeiro, em 19 de dezembro, quando o corpo estranho atingirá sua aproximação máxima em relação à Terra.

Nesse momento, cientistas vão analisar a composição dos jatos do cometa com espectroscopia, uma técnica que revela se eles vêm de gelo sublimando (causa natural), ou algo com assinatura química artificial (tecnologia).

Depois disso, em 16 de março de 2026, o cometa passa pelo Raio de Hill de Júpiter. Se aparecerem novos objetos orbitando Júpiter que não tenham sido enviados por humanos, Loeb diz que será evidência forte de origem artificial.

Se nada extraordinário acontecer, os cientistas terão estudado de perto um pedaço de outro sistema planetário, o que, por si só, já é um avanço grande.