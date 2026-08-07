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Conheça 3 eventos inusitados que viraram piada na web

Sereias, zumbis e diabos fazem parte das celebrações inusitadas

Franciely Gomes
Por
Jantar com sereias e corridas com zumbis são alaguns dod eventos inusitados
Jantar com sereias e corridas com zumbis são alaguns dod eventos inusitados - Foto: Reprodução | Villa ReNoir e Zombie Trail Run

Fugir do tradicional já se tornou habitual em certas regiões do mundo. Com presença de sereias, zumbis e diabos, alguns eventos tem se tornado piada nas redes sociais devido ao formato inusitado.

Nesta semana, viralizou na web uma festa com mesas, pratos e convidados dentro de uma piscina, com a presença de mulheres vestidas de sereias. No registro, o público curte a noite tranquilamente, enquanto as personagens de filmes de fantasia nadam ao redor das mesas.

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Nos comentários, diversos internautas fizeram piadas sobre a temática da festa. “Já dizia a Legião Urbana: ‘Festa estranha com gente esquisita’”, escreveu uma. “Realmente, grana não garante bom gosto”, afirmou outro. “Que cena diabólica”, disparou uma terceira.

Como funciona a festa?

Chamada de White Dinner Water Show, a festa com sereias é realizada na Villa ReNoir, em Cerro Maggiore, na região da Lombardia, na Itália. Além das criaturas do mar, o evento também conta com acrobatas, músicos, cantores, DJ e fogos de artifício.

A experiência custa em média 70 euros, o equivalente a cerca de R$ 412 na cotação atual. Os clientes ficam acomodados em mesas dentro de uma piscina com água até os joelhos e devem usar trajes na cor branca durante o jantar.

O menu tem três pratos, com opções de carne e peixe. Além de alternativas para pessoas com restrições alimentares, como celíacos, intolerantes à lactose e à glúten.

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Outros eventos inusitados

Além do jantar com sereias, outros eventos inusitados chamam atenção do público pelo mundo. Um deles é o “The Baby Jumping Festival”, em Castrillo de Murcia, Espanha,que celebra o Corpus Christi e reúne homens vestidos como o diabo pulando sobre uma fileira de bebês deitados na rua.

O outro é o Zombie Trail Run, uma corrida realizada no Canadá, onde o objetivo é fugir de um ataque de pessoas vestidas de zumbis ao longo do percurso. Os participantes recebem três bandeiras no início da prova e precisam percorrer 5 km com pelo menos uma delas, se esquivando das criaturas que tentam roubar suas “vidas”, que são representadas pelo objeto.

Corredores durante o Zombie Trail Run
Corredores durante o Zombie Trail Run - Foto: Reprodução | Adventure Club
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