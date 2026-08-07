Médico que coordenou combate à Covid nos EUA é acusado de desacato

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O senador republicano Rand Paul recomendou oficialmente ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 6, que o médico Anthony Fauci seja acusado de desacato ao Congresso. A medida ocorre após Fauci se recusar a responder questionamentos de parlamentares durante uma audiência sobre a atuação do governo americano na pandemia de Covid-19.

A recomendação foi encaminhada pelo gabinete de Paul após o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado aprovar, por 8 votos a 7 e seguindo linhas partidárias, uma resolução de desacato contra Fauci.

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Segundo Paul, Fauci não poderia utilizar a Quinta Emenda da Constituição americana, que protege contra a autoincriminação, para evitar responder às perguntas dos parlamentares. O Departamento de Justiça confirmou o recebimento do documento e informou que analisaria o material.

“Estamos analisando o material e trabalharemos com o Senado de acordo com o procedimento adequado”, afirmou o órgão em comunicado.

O senador republicano defendeu que a recomendação poderia ser enviada diretamente ao Departamento de Justiça, sem a necessidade de uma nova votação no plenário do Senado.

“Isso não precisa passar pela Câmara, não precisa ser assinado pelo presidente e, na verdade, não precisa ser levado ao Senado”, disse Paul. “A maioria votou para encaminhar isso, então isso será concluído hoje”, afirmou.

A decisão ocorre uma semana após Fauci se recusar a responder perguntas durante uma audiência no Senado, invocando seu direito constitucional mais de 100 vezes.

A atitude provocou reação dos republicanos, que passaram a defender uma acusação federal por desacato, crime que pode resultar em até um ano de prisão em caso de condenação.

O advogado de Fauci, David Schertler, classificou a iniciativa como uma “manobra política grosseira destinada a punir o Dr. Fauci por exercer seus direitos constitucionais”.

“Durante anos, o senador Paul declarou a qualquer pessoa que quisesse ouvir que o Dr. Fauci deveria ser processado e preso. O Dr. Fauci não cometeu crime algum, e o senador Paul sabe disso”, afirmou.

Disputa sobre a pandemia

A ofensiva contra Fauci faz parte de uma longa disputa entre o senador Rand Paul e o ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID). O republicano questiona principalmente a origem do coronavírus e acusa Fauci de ter omitido informações sobre pesquisas financiadas pelo governo americano.

Fauci, por outro lado, defende que a Covid-19 provavelmente teve origem natural e nega que o Instituto Nacional de Saúde (NIH) tenha financiado estudos relacionados ao vírus responsável pela pandemia.

Republicanos também argumentam que Fauci não poderia ter recorrido à Quinta Emenda porque teria recebido um perdão preventivo concedido pelo ex-presidente Joe Biden para ações realizadas durante a pandemia que estão sob investigação.

Durante a votação, Paul afirmou que o Congresso precisa compreender completamente o que ocorreu durante a crise sanitária antes de definir novas medidas para futuras pandemias.

“Declarar uma testemunha em desacato é algo sério e deve ser algo raro”, disse o senador. “O poder de declarar desacato existe exatamente para esta situação.”