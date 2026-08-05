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Menina de 3 anos morre após ficar presa em cozinha de brinquedo
Criança sofreu acidente em casa de babá e morreu quatro dias depois
Uma menina de 3 anos morreu após sofrer um acidente enquanto brincava com uma cozinha de brinquedo na casa da babá, na Flórida, Estados Unidos. A criança ficou com a cabeça presa na estrutura do brinquedo, foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos quatro dias depois.
O caso aconteceu em 23 de julho, na cidade de Boynton Beach. De acordo com a polícia local, Briella Holmes brincava com outra criança quando tentou recuperar um brinquedo que havia caído dentro da cozinha de madeira.
Criança ficou presa na estrutura do brinquedo
Segundo as autoridades, a babá havia saído de casa e deixou o companheiro responsável pelas crianças. Ele permaneceu no andar superior da residência e descia em intervalos para verificar se estava tudo bem e oferecer lanches.
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Em um desses momentos, encontrou Briella presa na estrutura da cozinha infantil. O homem conseguiu retirar a menina e iniciou os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência.
A criança foi encaminhada a um hospital em estado crítico, mas morreu quatro dias depois.
Polícia investiga origem do brinquedo
A investigação aponta que a cozinha de brinquedo possuía portas de armário, torneira e um espaço onde originalmente deveria haver uma tigela, abertura onde a criança ficou presa.
Os investigadores informaram que o brinquedo não possui marca, fabricante ou modelo identificados, o que dificulta rastrear sua origem.
Objetos semelhantes são vendidos na internet com o nome "Country Living Kitchen", por cerca de US$ 100. O brinquedo envolvido no acidente, porém, teria sido adquirido por meio do Facebook Marketplace.
Caso segue sob investigação
Até o momento, ninguém foi acusado pelo caso. A Polícia de Boynton Beach informou que a investigação continua para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Em uma campanha de arrecadação criada pela família para custear o funeral e outras despesas, Briella foi descrita como "uma luz brilhante na vida de tantas pessoas". A iniciativa já arrecadou mais de US$ 76 mil.