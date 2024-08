Contador rouba empresa para gastar R$ 1,2 milhão com prostitutas

Mohammed e Gemma - Foto: Reprodução

Um contador roubou mais de R$ 7 milhões de uma empresa do Reino Unido, dos quais R$ 1,2 milhão foram destinados à prostitutas, incluindo Gemma Massey, considerada a garota de programa mais cara da Inglaterra.

Após acordo judicial homologado nesta semana, Mohammed Asif Khan, de 45 anos, devolveu cerca de R$ 3,6 milhões à companhia de funilaria Coachworks. Khan assimiu que deve dinheiro "em relação às fraudes e violações fraudulentas de confiança alegadas contra ele nesta ação".

Casado, o contador teve as fraudes notadas em 2019, quando foi questionado sobre irregularidades graves notadas em pagamentos de cheques e transferências, de acordo com reportagem no "Metro".

O caso ganhou mais repercussão por causa do envolvimento de Khan com Gemma, uma ex-enfermeira odontológica e esteticista que se tornou profissional do sexo para clientes de alto poder aquisitivo dentro e fora do Reino Unido. Só com Gemma, o contador gastou R$ 405 mil.