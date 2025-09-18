Menu
MUNDO
MUNDO

Controlador de tráfego dorme e deixa avião voando por 18 minutos

Policiais e bombeiros foram chamados para acordar o homem que estava dormindo na torre de controle

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 18:33 h | Atualizada em 18/09/2025 - 19:08
Controlador de tráfego aéreo dormiu e não pode sinalizar para avião pousar
Um avião com passageiros franceses passou por um susto na quarta-feira, 17, já que o único controlador de tráfego aéreo do turno dormiu, assim não respondendo às chamadas do piloto da aeronave, que não pôde pousar até ter uma resposta.

O voo XK777, da Air Corsica, decolou do aeroporto de Orly, em Paris e tinha destino final em Ajaccio, porém, por conta do cochilo do controlador de tráfego aéreo, ele precisou ficar sobrevoando o Mar Mediterrâneo por aproximadamente 18 minutos, segundo a agência AFP.

A função de controlador de tráfego aéreo é tão importante quanto a do piloto, e ambos precisam estar se conectando para que o voo tenha total segurança, caso isso não aconteça, isso gera uma situação de alerta. Para pousar, o piloto antes precisa consultar o controlador de tráfego para receber a confirmação ou não da ação.

Bombeiros e policiais precisaram ser chamados ao local para acordar o homem que não respondia as chamadas de rádio do piloto do avião.

Depois que o controlador foi acordado, o voo foi finalizado com segurança e uma investigação foi aberta para apurar o caso.

Segundo a Autoridade Francesa de Aviação Civil (DGAC) , o controlador de tráfego em questão “deverá consultar um médico do trabalho em breve”. Além disso, “uma reunião com seu superior está planejada, e uma possível sanção está sendo considerada”.

