Controlador de tráfego dorme e deixa avião voando por 18 minutos
Policiais e bombeiros foram chamados para acordar o homem que estava dormindo na torre de controle
Um avião com passageiros franceses passou por um susto na quarta-feira, 17, já que o único controlador de tráfego aéreo do turno dormiu, assim não respondendo às chamadas do piloto da aeronave, que não pôde pousar até ter uma resposta.
O voo XK777, da Air Corsica, decolou do aeroporto de Orly, em Paris e tinha destino final em Ajaccio, porém, por conta do cochilo do controlador de tráfego aéreo, ele precisou ficar sobrevoando o Mar Mediterrâneo por aproximadamente 18 minutos, segundo a agência AFP.
A função de controlador de tráfego aéreo é tão importante quanto a do piloto, e ambos precisam estar se conectando para que o voo tenha total segurança, caso isso não aconteça, isso gera uma situação de alerta. Para pousar, o piloto antes precisa consultar o controlador de tráfego para receber a confirmação ou não da ação.
Bombeiros e policiais precisaram ser chamados ao local para acordar o homem que não respondia as chamadas de rádio do piloto do avião.
Depois que o controlador foi acordado, o voo foi finalizado com segurança e uma investigação foi aberta para apurar o caso.
Segundo a Autoridade Francesa de Aviação Civil (DGAC) , o controlador de tráfego em questão “deverá consultar um médico do trabalho em breve”. Além disso, “uma reunião com seu superior está planejada, e uma possível sanção está sendo considerada”.
