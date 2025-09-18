Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

O 99942 Apophis tem estimados 340 metros de comprimento - Foto: Reprodução

O asteroide 99942 Apophis vai passar próximo à Terra em menos de cinco anos e poderá ser visto a olho nu. Mais de dois bilhões de pessoas no continente africano e na Europa poderão visualizá-lo, já que ele será tão luminosa quanto as estrelas da constelação de Ursa Maior.

O 99942 Apophis tem estimados 340 metros de comprimento (cerca do tamanho da Torre Eiffel). Uma estimativa de 2021 aponta que passagem em curta distância de um asteroide desse tamanho é um evento que ocorre apenas a cada 7,5 mil anos. As informações são do 'Olhar Digital'.

“Esse voo será a primeira vez na história espacial que um asteroide potencialmente perigoso será visível a olho nu”, disse Richard Binzel, professor de ciência planetária do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, durante o Europlanet Science Congress 2025.

Perigo para a Terra?

Em 2004, astrônomos detectaram a rocha espacial Apophis e estimaram uma chance de colisão desse corpo com a Terra em 2,7%. Assim o asteroide foi considerado de Nível 4 na escala Torino, a maior classificação já registrada.

Com a preocupação, equipes de todo o mundo acompanharam o trajeto desse corpo espacial no decorrer das últimas duas décadas. Em 2021, um estudo mostrou que as chances de impacto eram ainda menores do que se acreditava.

Richard Binzel é o criador da Escala de Risco de Impacto de Torino. No Europlanet Science Congress 2025, ele afirmou que “o Apophis passará com segurança pela Terra”.

“Tem havido muito trabalho de diversas pessoas para garantir que possamos dizer total e confiantemente que o Apophis passará pela Terra em segurança, sem dúvida alguma”, disse o professor.

A NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) já estão se preparando para estudar o asteroide. O objetivo da agência americana é mapear a superfície e monitorar o giro de Apophis conforme a gravidade terrestre.

“Em 60 anos de ciência planetária, medimos a sismicidade de apenas dois objetos: a Lua e Marte. Essa seria a oportunidade para mais um salto nas medições sísmicas e na interpretação das propriedades internas”, comentou o professor.

E quando o Apophis passará perto da Terra?

A passagem do asteroide Apophis por perto da Terra está prevista para acontecer em 13 de abril de 2029. Neste dia, o corpo espacial estará a 30 mil quilômetros de distância da superfície terrestre, mais perto do que alguns satélites geoestacionários.

