Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

ChatGPT ganha função para proteger adolescentes com pensamentos suicidas

Sistema identifica idade e oferece experiências adaptadas para menores

Luan Julião

Por Luan Julião

16/09/2025 - 18:31 h
Uso do ChatGPT
Uso do ChatGPT -

A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 16, que o ChatGPT terá a capacidade de acionar autoridades caso detecte que adolescentes apresentem pensamentos suicidas enquanto utilizam a ferramenta de inteligência artificial. A iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas à proteção de menores de 18 anos, que inclui também a implementação de verificação de idade e recursos de controle parental. As atualizações foram divulgadas em comunicados pela própria OpenAI e pelo CEO Sam Altman.

“Se um usuário menor de 18 anos estiver com ideias suicidas, tentaremos entrar em contato com os pais do usuário e, se não for possível, entraremos em contato com as autoridades em caso de perigo iminente”, disse Altman.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Novos mecanismos de segurança

Entre as medidas anunciadas, a OpenAI detalhou a criação de um sistema capaz de identificar a idade dos usuários. Caso seja menor de 18 anos, o usuário será redirecionado para “uma experiência no ChatGPT com políticas adequadas à sua idade”. Essa versão especial da ferramenta bloqueia conteúdo sexual explícito e, em situações críticas, permite a intervenção da polícia para assegurar a proteção do adolescente.

Leia Também:

Viagem compartilhada: Uber tem função para facilitar processo; entenda
Pré-venda do Iphone 17 começa nesta terça no Brasil; saiba preços e vantagens
iPhone 17 Pro brasileiro tem desvantagem contra outros modelos

Os controles parentais, previstos para serem lançados até o fim do mês, também incluem a possibilidade de acionar autoridades em emergências. Com essa função, os pais poderão vincular suas contas às dos filhos e receber notificações caso o ChatGPT identifique sinais de sofrimento intenso. “Se não conseguirmos contatar um dos pais em uma rara emergência, podemos acionar a polícia como próximo passo”, informou a OpenAI.

A empresa já havia sinalizado a introdução desses recursos no início de setembro, após enfrentar um processo movido por familiares de um adolescente de 16 anos que cometeu suicídio nos Estados Unidos. Segundo os pais, o ChatGPT teria sugerido métodos de autoagressão, o que motivou a revisão das políticas de segurança voltadas a menores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ChatGPT ia Inteligência Artificial tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Uso do ChatGPT
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Uso do ChatGPT
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Uso do ChatGPT
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Uso do ChatGPT
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x