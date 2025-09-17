Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Tem iPhone? Função coloca IA para atender ligações; veja como usar

Funcionalidade permite que os usuários filtrem as chamadas de números desconhescidos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/09/2025 - 14:37 h
Apple lança filtro de chamadas buscando reduzir golpes e spams
Com a chegada do novo sistema operacional da Apple, o iOS 26, nesta segunda-feira, 15, uma nova função foi instalada aos iPhones, o atendimento de chamadas automático por inteligência artificial (IA).

Nesta função, a Siri, assistente virtual da Apple, é quem atende as ligações de contatos desconhecidos.

A ferramenta que utiliza da IA, é parecida com uma que a Samsung utiliza a Galaxy IA para atender ligações. A seguir entenda como a função funciona e como ativá-la.

Como funciona a “Filtragem de chamadas”

Nomeada pela Apple como “filtragem de chamadas”, a novidade foi criada para lidar com chamadas de números desconhecidos.

Quando ativada, após o usuário receber uma chamada de um número desconhecido, a Siri, assistente virtual dos iPhones, atende a chamada perguntando o nome e o motivo da ligação para que a pessoa que recebe a ligação diga se pode atender ou não.

Enquanto o número desconhecido responde com nome e motivo da ligação, uma transcrição automática do que está sendo dito é reproduzida no celular da pessoa que recebe a chamada. Assim ela pode escolher se quer desligar a ligação, ou atendê-la.

Como ativar a função?

Para ativar a função, o usuário deve:

  • Abrir os “Ajustes” do iPhone;
  • Pesquisar e selecionar o aplicativo “Telefone”;
  • Descer a página até encontrar “Filtrar número desconhecido”;
  • Selecionar a opção “Perguntar o motivo da ligação”.

Após isso todas as ligações de números não salvos na sua lista de contato passaram por essa triagem.

