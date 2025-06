iOS 26: nova função vai atender ligações desconhecidas automaticamente

Apple lança filtro de chamadas buscando reduzir golpes e spams - Foto: Reprodução | Apple

O iOS 26, nova versão do sistema operacional da Apple foi revelado e traz algumas novidades, entre elas, a mudança de como os outros sistemas serão nomeados. Além disso, uma mudança que chamou a atenção é a do celular atender ligações desconhecidas automaticamente.

A nova função se chama “Call Screening”, em português seria algo como “filtro de chamadas”, para ligações desconhecidas ou suspeitas.

Entenda como ele vai funcionar

A funcionalidade vai fazer com que o próprio sistema atenda a chamada desconhecida e faça perguntas a pessoa que fez a ligação para que ela explique o motivo do contato e diga seu nome.

Em seguida, uma mensagem vai aparecer na tela do aparelho com as informações adquiridas, a partir disso, vai da vontade do usuário de atender, ignorar ou bloquear o número em questão.

Qual o motivo dessa função?

Esse mecanismo foi criado por conta da crescente exponencial das chamadas de spam e golpes por telefone, que vem se tornando sérios problemas nos últimos anos.

Com isso, ao adicionar essa função, o iPhone apresenta uma maior segurança ao seus usuários, além de reduzir um pouco o incômodo gerado pelas ligações indesejadas e permite que a pessoa tenha um controle maior com quem está ligando para ela.