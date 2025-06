Instagram no Brasil vai mudar: entenda a decisão polêmica do governo Lula

Governo Lula faz mudança em classificação indicativa do Instagram - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Instagram passará por mudanças no Brasil. O governo Lula (PT) anunciou nesta quarta-feira, 11, que a classificação indicativa da rede social controlada pela Meta passou a não recomendar o aplicativo a menores de 16 anos.

De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, órgão ligado ao Ministério da Justiça, a presença de conteúdos com "drogas, violência extrema e sexo explícito" faz com que o aplicativo não seja mais acessado por menores desta faixa etária.

Até então, o Instagram era recomendada a maiores de 14 anos. A partir de agora, a nova orientação passará a ficar registrado em lojas de aplicativos, como Google Play, que já alterou a classificação etária.

Meta fala sobre mudança no Instagram

Em comunicado, a Meta garantiu que tem um trabalho "há mais de uma década em ferramentas e recursos para proteger adolescentes e apoiar suas famílias".

"Restringimos a recomendação de conteúdos sensíveis a adolescentes no Instagram", afirmou a empresa que tem Mark Zuckerberg como CEO e fundador.

O que diz o governo Lula

No texto publicado no Diário Oficial da União, o governo declarou que os conteúdos "díspares em relação a classificação indicativa outrora atribuída" foram encontrados em análise de rotina do aplicativo.

"Estão presentes tendências de classificação mais elevadas, tais como: morte intencional (14); mutilação (16); crueldade (18); nudez (14), erotização (14); relação sexual intensa (16); situação sexual complexa ou de forte impacto (18); sexo explícito (18) e Consumo de droga ilícita (16)", diz ainda a publicação da secretaria.

O governo Lula também ressaltou: "O objetivo principal classificação indicativa é alertar pais e responsáveis sobre o tipo de conteúdo que os menores sob sua guarda potencialmente encontrarão".