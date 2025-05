Influencer é esfaqueada por ex-namorado em live no Instagram

Autor do crime está foragido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Luna Ambrozevicius foi atingida por golpes de faca enquanto fazia uma transmissão ao vivo no Instagram e foi surpreendida pelo seu ex-namorado que a abordou e desferiu os golpes.

O crime aconteceu na última segunda-feira (19), em São Paulo. A vítima, de 22 anos, foi atingida nove vezes nas costas, mão, pé e orelha. As imagens não mostram, mas ela chegou a ser socorrida e foi levada ao hospital; seu quadro é considerado estável após as cirurgias realizadas na terça-feira (20).

De acordo com a influenciadora, o homem, identificado como Alex, a teria agredido um dia antes do episódio. Luna então decidiu pôr fim ao relacionamento, o que não foi bem aceito pelo rapaz, que voltou no dia seguinte tentando matá-la.

A Polícia Civil de São Paulo emitiu um mandado de prisão contra Alex, que segue foragido.