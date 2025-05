Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do cantor: “Reta final

O cantor está internado - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Babi Cruz atualizou o estado de saúde de seu marido, o cantor Arlindo Cruz, nesta quarta-feira, 21. O artista está internado em um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tratar as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Estamos na reta final, falta pouco [para a alta]. Estamos evoluindo, graças a Deus, mantendo um quadro estável, ele está super acordado, respirando sozinho. E voltar para casa para a nossa rotina normal”, disse ela, em nota enviada ao Metrópoles.

Vale lembrar que Arlindo está internado desde o fim de abril, para tratar um derrame pleural, doença que causa acumula no espaço entre as membranas que envolvem os pulmões e a parede do tórax, chamada de cavidade pleural.

AVC

Arlindo Cruz sofreu um AVC em março de 2017 e lida com as sequelas da doença até hoje. Em março deste ano, Babi Cruz fez um relato em seu perfil do Instagram e relembrou o acidente do marido.

“Foi em 17 de abril de 2017, por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou”, disse ela.

“Ele estava caído no chuveiro, dizendo pra mim: 'Mãe, eu tô fraco. Mãe, eu tô sem força'. E eu percebi que a situação era grave. Eu não tinha noção que a partir daquele momento a minha vida tomava um outro rumo, que a vida dele estava por um fio. Hoje faz 8 anos, 8 anos se passaram”, relembrou.

“Aqui, somente num filme de longa-metragem, eu posso contar detalhes do pavor, do pânico, da dor, do desespero que e a partir desse momento, desse dia... Nunca mais eu ouvi a voz dele, nunca mais”, concluiu.