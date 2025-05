Brunna Gonçalves compartilha novas fotos de Zuri; confira

Brunna e Lumdilloa fizeram inseminação para ter a bebê - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Brunna Gonçalves encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de sua filha Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla. A dançarina fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 21, e relembrou o parto da herdeira, que já faz uma semana.

“Uma semana que conheci o maior amor do mundo”, escreveu ela na legenda da publicação, em que exibe partes do corpo da garotinha, como a mãozinha e a boca babando o leite materno.

No carrossel de fotos, também é possível ver registros do casal no hospital e um momento de intimidade entre Brunna e Zuri, em que ela aparece recebendo ajuda enquanto amamenta a garotinha pela primeira vez.

Zuri não nasceu no Brasil

Vale lembrar que Brunna e Ludmilla optaram por ter a filha em Miami, nos Estados Unidos. A garotinha terá dupla nacionalidade, se tornando brasileira e americana, o que garante o livre acesso aos Estados Unidos da América, sem precisar de visto internacional.

A decisão acabou irritando alguns internautas e Ludmilla chegou a se manifestar nas redes sociais, fazendo um post enigmático em seu perfil do ‘X’, antigo Twitter. “Obrigada pelo toque Lucinda”, escreveu ela.

Obrigada pelo toque Lucinda 🥰 — LUDMILLA (@Ludmilla) May 8, 2025

A frase faz referência a uma fala dita pela personagem Carminha,da novela Avenida Brasil, em que ela agradece o conselho da mendiga Lucinda e debocha. “Obrigada pelo toque Lucinda, a coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga”, disparou.