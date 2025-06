Enviar áudios longos e transcrição; as mudanças surpreendentes do Instagram

Novas funções de áudio no Instagram são liberadas - Foto: Divulgação | Instagram

Rede social voltada para impactos visuais, o Instagram apresentou duas novas funções para as mensagens de voz nesta quinta-feira, 22, visando 'facilitar a conexão entre amigos', segundo a Meta. As novidades do aplicativo são a possibilidade de enviar áudios de até cinco minutos, antes os máximo era um, e a transcrição dos áudios por meio de uma inteligência artificial.

As novas funções agradam tanto as pessoas que gostam de mandar áudio, quanto aquelas que não gostam de ouvi-los. Porém, vale lembrar que nem sempre a transcrição feita pela IA será 100% correta, podendo acontecer alguns erros dependendo de como o áudio for compreendido pela IA, além disso, dependendo do tamanho do áudio, ele pode não ser transcrito por inteiro.

Como a transcrição vai funcionar?

Após receber um áudio, um botão escrito “Ver transcrição” vai aparecer embaixo da mensagem de voz, basta clicar nesta opção e esperar a Meta IA transcrever.