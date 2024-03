Corpo de mulher é encontrado dentro de mala em Nova York | A TARDE

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala, no apartamento em que morava em Manhattan, em Nova York, nesta quinta-feira, 14. Ela tinha 52 anos e foi identificada como Nadia Vitel.

Preocupados com a ausência da mulher, familiares estiveram no imóvel na tarde de quinta e encontraram o cachorro dela sozinho no apartamento. Em seguida, eles ligaram para a polícia.

As causas da morte ainda não foram divulgadas e ninguém foi preso. Uma fonte policial teria dito que não está claro se houve algum trauma no corpo da vítima ou se ocorreu alguma entrada forçada no apartamento.

A perícia foi feita no local e as investigações estão em andamento.