TRADIÇÃO ESPANHOLA
Correia, touros e penhasco: veja imagens do Encierro del Pilón na Espanha
Jovens e novilhas encaram trilha íngreme na cidade de Falces em celebração secular
A cidade de Falces, localizada na região de Navarra, no nordeste da Espanha, voltou a ser palco de uma das tradições mais impressionantes e perigosas do país neste mês de agosto. Durante o celebre Encierro del Pilón, novilhas e vacas jovens descem uma ladeira íngreme em alta velocidade logo atrás dos participantes, que testam sua coragem e agilidade diante do público.
O grande diferencial do evento em relação a outros festejos espanhóis é o seu percurso natural e extremo. A pista tem cerca de 800 metros de extensão ao longo de uma trilha estreita e acidentada, ladeada pela parede de uma montanha de um lado e por um penhasco do outro. O objetivo dos corredores é guiar os animais ladeira abaixo até o curral, equilibrando-se no terreno irregular sem a proteção de cercas convencionais.
Declarada Festa de Interesse Turístico Regional, a tradição atrai moradores e turistas de diversas partes do mundo que se espalham pelas encostas para acompanhar a descida. A galeria de fotos a seguir registra os momentos de maior tensão, velocidade e plasticidade desse confronto centenário entre o homem e a natureza no relevo navarro.
Os participantes do Encierro del Pilón precisam correr diante das novilhas para guiá-las por um caminho estreito e em declive, com a parede da montanha de um lado e um precipício do outro. | Participantes correm ladeira abaixo à frente de novilhas durante o Encierro del Pilon na cidade navarra de Falces | Um touro com uma argola no focinho aguarda em sua baia antes de ser exibido, no sexto dia da Feira Estadual de Iowa | Novilhas correm morro acima em preparação para o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra, no nordeste da Espanha | Um participante corre à frente de novilhas — vacas jovens — durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra, no nordeste da Espanha, em 18 de agosto de 2026. | Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra. | Participante corre à frente de novilhas — vacas jovens — durante o *Encierro del Pilón* na cidade de Falces | Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra (nordeste da Espanha), em 18 de agosto de 2026. | Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o *Encierro del Pilón* na cidade de Falces, em Navarra (nordeste da Espanha), em 18 de agosto de 2026. Os participantes do Encierro del Pilón precisam correr à frente das novilhas para guiá-las por um caminho estreito e em declive |