Correia, touros e penhasco: veja imagens do Encierro del Pilón na Espanha

A cidade de Falces, localizada na região de Navarra, no nordeste da Espanha, voltou a ser palco de uma das tradições mais impressionantes e perigosas do país neste mês de agosto. Durante o celebre Encierro del Pilón, novilhas e vacas jovens descem uma ladeira íngreme em alta velocidade logo atrás dos participantes, que testam sua coragem e agilidade diante do público.

O grande diferencial do evento em relação a outros festejos espanhóis é o seu percurso natural e extremo. A pista tem cerca de 800 metros de extensão ao longo de uma trilha estreita e acidentada, ladeada pela parede de uma montanha de um lado e por um penhasco do outro. O objetivo dos corredores é guiar os animais ladeira abaixo até o curral, equilibrando-se no terreno irregular sem a proteção de cercas convencionais.

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Declarada Festa de Interesse Turístico Regional, a tradição atrai moradores e turistas de diversas partes do mundo que se espalham pelas encostas para acompanhar a descida. A galeria de fotos a seguir registra os momentos de maior tensão, velocidade e plasticidade desse confronto centenário entre o homem e a natureza no relevo navarro.