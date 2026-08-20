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TRADIÇÃO ESPANHOLA

Correia, touros e penhasco: veja imagens do Encierro del Pilón na Espanha

Jovens e novilhas encaram trilha íngreme na cidade de Falces em celebração secular

Redação
Por Redação
Participante corre à frente de novilhas durante o Encierro del Pilón
Participante corre à frente de novilhas durante o Encierro del Pilón - Foto: ANDER GILLENEA/AFP

A cidade de Falces, localizada na região de Navarra, no nordeste da Espanha, voltou a ser palco de uma das tradições mais impressionantes e perigosas do país neste mês de agosto. Durante o celebre Encierro del Pilón, novilhas e vacas jovens descem uma ladeira íngreme em alta velocidade logo atrás dos participantes, que testam sua coragem e agilidade diante do público.

O grande diferencial do evento em relação a outros festejos espanhóis é o seu percurso natural e extremo. A pista tem cerca de 800 metros de extensão ao longo de uma trilha estreita e acidentada, ladeada pela parede de uma montanha de um lado e por um penhasco do outro. O objetivo dos corredores é guiar os animais ladeira abaixo até o curral, equilibrando-se no terreno irregular sem a proteção de cercas convencionais.

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Declarada Festa de Interesse Turístico Regional, a tradição atrai moradores e turistas de diversas partes do mundo que se espalham pelas encostas para acompanhar a descida. A galeria de fotos a seguir registra os momentos de maior tensão, velocidade e plasticidade desse confronto centenário entre o homem e a natureza no relevo navarro.

  • 1 de 9 Os participantes do Encierro del Pilón precisam correr diante das novilhas para guiá-las por um caminho estreito e em declive, com a parede da montanha de um lado e um precipício do outro.
    Os participantes do Encierro del Pilón precisam correr diante das novilhas para guiá-las por um caminho estreito e em declive, com a parede da montanha de um lado e um precipício do outro. |
  • 2 de 9 Participantes correm ladeira abaixo à frente de novilhas durante o Encierro del Pilon na cidade navarra de Falces
    Participantes correm ladeira abaixo à frente de novilhas durante o Encierro del Pilon na cidade navarra de Falces |
  • 3 de 9 Um touro com uma argola no focinho aguarda em sua baia antes de ser exibido, no sexto dia da Feira Estadual de Iowa
    Um touro com uma argola no focinho aguarda em sua baia antes de ser exibido, no sexto dia da Feira Estadual de Iowa |
  • 4 de 9 Novilhas correm morro acima em preparação para o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra, no nordeste da Espanha
    Novilhas correm morro acima em preparação para o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra, no nordeste da Espanha |
  • 5 de 9 Um participante corre à frente de novilhas — vacas jovens — durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra, no nordeste da Espanha, em 18 de agosto de 2026.
    Um participante corre à frente de novilhas — vacas jovens — durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra, no nordeste da Espanha, em 18 de agosto de 2026. |
  • 6 de 9 Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra.
    Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra. |
  • 7 de 9 Participante corre à frente de novilhas — vacas jovens — durante o *Encierro del Pilón* na cidade de Falces
    Participante corre à frente de novilhas — vacas jovens — durante o *Encierro del Pilón* na cidade de Falces |
  • 8 de 9 Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra (nordeste da Espanha), em 18 de agosto de 2026.
    Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o Encierro del Pilón na cidade de Falces, em Navarra (nordeste da Espanha), em 18 de agosto de 2026. |
  • 9 de 9 Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o *Encierro del Pilón* na cidade de Falces, em Navarra (nordeste da Espanha), em 18 de agosto de 2026. Os participantes do Encierro del Pilón precisam correr à frente das novilhas para guiá-las por um caminho estreito e em declive
    Novilhas correm colina abaixo atrás de participantes durante o *Encierro del Pilón* na cidade de Falces, em Navarra (nordeste da Espanha), em 18 de agosto de 2026. Os participantes do Encierro del Pilón precisam correr à frente das novilhas para guiá-las por um caminho estreito e em declive |
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